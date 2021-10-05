UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве 99% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 11:30
В Киеве 99% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы – Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

В больницах Киева 99% пациентов с COVID-19 – не вакцинированы. Об этом сообщил в интервью РБК-Украина заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"И еще одна важная цифра – 99% людей, которые находятся сегодня в больницах с коронавирусом – это те, кто не вакцинирован. Вакцинированных там практически нет", – заявил Кличко.

Мэр Киева надеется, что ситуация не дойдет до показателей заболеваемости прошлого года, ставших сильным ударом для экономики города и семейным бюджетам киевлян.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что единственным способом предотвратить распространение вируса и введения локдауна, по оценкам экспертов, может стать только массовая вакцинация", – уверен Кличко.

По словам мэра, в Киеве вакцинированы хотя бы одной дозой более 1,7 млн человек, полностью вакцинированы – 880 000.

Читайте также: Коронавирус. Эффективность вакцины Pfizer снижается почти в два раза за полгода – ученые

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация госпитализация виталий кличко коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 