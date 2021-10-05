В Киеве 99% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы – Кличко
В больницах Киева 99% пациентов с COVID-19 – не вакцинированы. Об этом сообщил в интервью РБК-Украина заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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"И еще одна важная цифра – 99% людей, которые находятся сегодня в больницах с коронавирусом – это те, кто не вакцинирован. Вакцинированных там практически нет", – заявил Кличко.
Мэр Киева надеется, что ситуация не дойдет до показателей заболеваемости прошлого года, ставших сильным ударом для экономики города и семейным бюджетам киевлян.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что единственным способом предотвратить распространение вируса и введения локдауна, по оценкам экспертов, может стать только массовая вакцинация", – уверен Кличко.
По словам мэра, в Киеве вакцинированы хотя бы одной дозой более 1,7 млн человек, полностью вакцинированы – 880 000.
- 20 сентября 2021 года в Минздраве заявили, что в Украине 98% госпитализированных с коронавирусом были не вакцинированы.
- В Украине действует карантин желтой зоны. Однако вчера семь областей соответствовали показателям оранжевой зоны, которая указывает на вероятность введения красной зоны карантина.
- В Украине вакцинация от коронавируса доступна всем желающим, но более 50% украинцев не хотят делать прививку. Минздрав ввел обязательную вакцинацию для педагогов и чиновников.
- За прошедшие сутки в Украине выявлены 9846 заболевших COVID-19, в Киеве – 560.
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