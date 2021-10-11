Ляшко: Вакцина от коронавируса у нас есть, но мешает российская пропаганда

Российская пропаганда мешает темпам вакцинации от коронавируса в Украине. Об этом в интервью Голосу Америки заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяя нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства", – сказал он.

Ляшко отметил, что сейчас между Украиной и Россией идет гибридная война – и воевать приходится на все фронты.

"Но, я думаю, что мы справимся", – подытожил глава МОЗ.

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Марк Сировой

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