Ляшко: Вакцина от коронавируса у нас есть, но мешает российская пропаганда
11.10.2021, 11:10
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Российская пропаганда мешает темпам вакцинации от коронавируса в Украине. Об этом в интервью Голосу Америки заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяя нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства", – сказал он.
Ляшко отметил, что сейчас между Украиной и Россией идет гибридная война – и воевать приходится на все фронты.
"Но, я думаю, что мы справимся", – подытожил глава МОЗ.
- В августе 2021-го Facebook остановил кампанию против вакцинации, которой управляли из России.
- В октябре от имени Львовского медуниверситета рассылали фейки о вакцине Moderna.
- В Украине более 56% жителей не хотят вакцинироваться от коронавируса. Минздрав ввел обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов, в Раде хотят этот список расширить.
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