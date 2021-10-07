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Коронавирус. От имени Львовского вуза разослали фейки о смертях от вакцины Moderna

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 11:44
Коронавирус. От имени Львовского вуза разослали фейки о смертях от вакцины Moderna - Фото
Фото: Facebook/meduniv.lviv.ua

Некоторые СМИ получили фейковые письма от Львовского медуниверситета имени Даниила Галицкого, в которых говорилось о якобы серьезных побочных реакциях и летальных случаях после прививки вакциной против коронавируса Moderna. Об этом сообщает пресс-центр учебного заведения.

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"Официально заявляем – никаких исследований относительно Moderna или других официально зарегистрированных вакцин против COVID-19 научные подразделения университета не проводили", – говорится в сообщении.

В вузе считают, что их пытались дискредитировать и обратятся в киберполицию и СБУ.

Как сообщает Zaxid.net, к ним пришло письмо якобы от имени университета с подписью ректора. В нем говорилось о "серьезных побочных действиях и отклонениях в состоянии здоровья граждан Украины до летальных случаев" после прививки вакциной Moderna. В приложении был список 40 человек, которые якобы вакцинировались, с их личными данными, местом жительства и датой прививки.

"Некоторые грамматические ошибки в тексте могут свидетельствовать о переводе с русского языка. Источником статистики смертности от коронавируса указан не Минздрав, а русскоязычная версия украинского делового сайта Минфин", – говорится в сообщении.

Читайте также: Если врач выливает вакцину и вносит данные о прививке. Минздрав предупреждает – все узнаем

Владислава Михайленко
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фейк пропаганда вакцина университет коронавирус Moderna Львовский медуниверситет
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