Боли в мышцах, насморк и лихорадка: МОЗ перечислил симптомы легкого течения коронавируса

При легком течении COVID-19 у больных может незначительно повышаться температура, а также возможны боли в горле и мышцах, насморк, тошнота, рвота, диарея, потеря вкуса и обоняния. Министерство здравоохранения опубликовало список возможных симптомов.

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В МОЗ отметили, что при заражении коронавирусом заболевание может протекать по-разному – это зависит от ряда факторов и предсказать заранее невозможно.

Легкому течению заболевания характерны следующие симптомы:

- невысокая лихорадка (температура тела может повыситься до 38 градусов);

- насморк или заложенность носа;

- головная боль;

- боль в горле;

- миалгия (боль в мышцах);

- кашель (без затруднения дыхания, увеличения частоты дыхательных движений или кровохарканья);

- тошнота, рвота, диарея (без признаков обезвоживания);

- искажение обоняния и вкуса или их потеря;

- отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость).

В МОЗ отметили, что это не полный перечень возможных симптомов, так как COVID-19 мутирует, и болезнь может проявляться по-разному. При любых признаках острой респираторной инфекции рекомендуется делать тест на ковид.

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Также в МОЗ подчеркнули, что симптоматика легкого течения заболевания не означает, что состояние не будет ухудшаться. Основным способом уменьшить риск смерти и тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация.

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Оксана Житнюк

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