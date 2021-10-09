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Боли в мышцах, насморк и лихорадка: МОЗ перечислил симптомы легкого течения коронавируса

09.10.2021, 20:54
Боли в мышцах, насморк и лихорадка: МОЗ перечислил симптомы легкого течения коронавируса - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

При легком течении COVID-19 у больных может незначительно повышаться температура, а также возможны боли в горле и мышцах, насморк, тошнота, рвота, диарея, потеря вкуса и обоняния. Министерство здравоохранения опубликовало список возможных симптомов.

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В МОЗ отметили, что при заражении коронавирусом заболевание может протекать по-разному – это зависит от ряда факторов и предсказать заранее невозможно.

Легкому течению заболевания характерны следующие симптомы:

- невысокая лихорадка (температура тела может повыситься до 38 градусов);
- насморк или заложенность носа;
- головная боль;
- боль в горле;
- миалгия (боль в мышцах);
- кашель (без затруднения дыхания, увеличения частоты дыхательных движений или кровохарканья);
- тошнота, рвота, диарея (без признаков обезвоживания);
- искажение обоняния и вкуса или их потеря;
- отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость).

В МОЗ отметили, что это не полный перечень возможных симптомов, так как COVID-19 мутирует, и болезнь может проявляться по-разному. При любых признаках острой респираторной инфекции рекомендуется делать тест на ковид.

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Также в МОЗ подчеркнули, что симптоматика легкого течения заболевания не означает, что состояние не будет ухудшаться. Основным способом уменьшить риск смерти и тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация.

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Оксана Житнюк
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симптомы МОЗ коронавирус COVID-19
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