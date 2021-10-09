Боли в мышцах, насморк и лихорадка: МОЗ перечислил симптомы легкого течения коронавируса
При легком течении COVID-19 у больных может незначительно повышаться температура, а также возможны боли в горле и мышцах, насморк, тошнота, рвота, диарея, потеря вкуса и обоняния. Министерство здравоохранения опубликовало список возможных симптомов.
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В МОЗ отметили, что при заражении коронавирусом заболевание может протекать по-разному – это зависит от ряда факторов и предсказать заранее невозможно.
Легкому течению заболевания характерны следующие симптомы:
- невысокая лихорадка (температура тела может повыситься до 38 градусов);
- насморк или заложенность носа;
- головная боль;
- боль в горле;
- миалгия (боль в мышцах);
- кашель (без затруднения дыхания, увеличения частоты дыхательных движений или кровохарканья);
- тошнота, рвота, диарея (без признаков обезвоживания);
- искажение обоняния и вкуса или их потеря;
- отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость).
В МОЗ отметили, что это не полный перечень возможных симптомов, так как COVID-19 мутирует, и болезнь может проявляться по-разному. При любых признаках острой респираторной инфекции рекомендуется делать тест на ковид.
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Также в МОЗ подчеркнули, что симптоматика легкого течения заболевания не означает, что состояние не будет ухудшаться. Основным способом уменьшить риск смерти и тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация.
- За прошедшие сутки, 8 октября, в Украине выявили 15 908 заболевших COVID-19 (днем ранее – 16 362).
- Сейчас почти по всей Украине действует желтая зона карантина. Ужесточили ограничения в Харькове и во Львове. В ближайшее время в красную зону карантина могут перейти несколько областей, говорят в правительстве.
- В Украине более 56% жителей не хотят вакцинироваться от коронавируса. Минздрав ввел обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов, в Раде хотят этот список расширить.
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