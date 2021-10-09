Коронавирус. В Украине под 16 000 новых заболевших – динамика по Киеву и областям
За прошедшие сутки, 8 октября, в Украине выявили 15 908 заболевших COVID-19 (днем ранее – 16 362). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях. В Киеве – 863 новых заболевших, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 250 больных COVID-19 (днем ранее – 241), выздоровели 5364 пациента (4720), были госпитализированы – 3571 (3526).
Официально сделали 106 029 тестов на коронавирус (106 869): методом ПЦР – 53 313 (53 211), ИФА – 10 132 (10 100), экспресс-тестов – 42 584 (43 558).
В Украине выявили 2 529 913 заболевших COVID-19 за все время эпидемии: умер 58 331 пациент, выздоровели 2 287 846 инфицированных.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 863 больных COVID-19 за сутки (днем раньше – 721);
Винницкая область – 243 (302);
Волынская – 328 (395);
Днепропетровская – 1291 (1345);
Донецкая – 1080 (949);
Житомирская – 622 (550);
Закарпатская – 195 (149);
Запорожская – 773 (808);
Ивано-Франковская – 334 (381);
Киевская – 676 (525);
Кировоградская – 107 (103);
Луганская – 480 (658);
Львовская – 1177 (1237);
Николаевская – 333 (342);
Одесская – 1310 (1418);
Полтавская – 376 (574);
Ровенская – 492 (562);
Сумская – 702 (845);
Тернопольская – 444 (614);
Харьковская – 974 (1025);
Херсонская – 709 (716);
Хмельницкая – 646 (608);
Черкасская – 553 (582);
Черновицкая – 688 (611);
Черниговская – 512 (342).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- Сейчас почти по всей Украине действует желтая зона карантина. Ужесточили ограничения в Харькове и во Львове.
- В ближайшее время в красную зону карантина могут перейти несколько областей, говорят в правительстве.
- В Украине более 56% жителей не хотят вакцинироваться от коронавируса. Минздрав ввел обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов, в Раде хотят этот список расширить.
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