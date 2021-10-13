МОЗ расширяет список организаций, работники которых обязаны вакцинироваться от COVID-19
Министерство здравоохранения расширит перечень профессий и работников организаций, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МОЗ.
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В министерстве подготовили проект приказа об утверждении изменений в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.
Он предусматривает, что обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
- В Украине более 56% жителей не хотят вакцинироваться от коронавируса. Минздрав ввел обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов.
- 13 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что до ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, иначе будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты.
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