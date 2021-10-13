МОЗ расширяет список организаций, работники которых обязаны вакцинироваться от COVID-19

Министерство здравоохранения расширит перечень профессий и работников организаций, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МОЗ.

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В министерстве подготовили проект приказа об утверждении изменений в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Он предусматривает, что обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

- учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

- предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

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Наталия Медведева

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