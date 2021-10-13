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Коронавирус. Ляшко поставил педагогам дедлайн: вакцинация до ноября или отстранение

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 12:09
Коронавирус. Ляшко поставил педагогам дедлайн: вакцинация до ноября или отстранение - Фото
Виктор Ляшко (скриншот видео Украина 24/YouTube)

До ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, иначе будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

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Ляшко объяснил, что вакцинация педагогов – это в первую очередь вопрос здоровья и безопасности детей. По его словам, учителя должны вакцинироваться до ноября. Те, кто этого не сделают, будут отстранены от работы на время действия карантина. Зарплата при этом сохраняться не будет.

Глава Минздрава подчеркнул, что ситуация с коронавирусом ухудшается и тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию.

Читайте также: Министерству образования и науки предложили начать каникулы раньше – Ляшко

Владислава Михайленко
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Виктор Ляшко минздрав школы учителя коронавирус карантин
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