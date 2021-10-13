Коронавирус. Ляшко поставил педагогам дедлайн: вакцинация до ноября или отстранение

До ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, иначе будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

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Ляшко объяснил, что вакцинация педагогов – это в первую очередь вопрос здоровья и безопасности детей. По его словам, учителя должны вакцинироваться до ноября. Те, кто этого не сделают, будут отстранены от работы на время действия карантина. Зарплата при этом сохраняться не будет.

Глава Минздрава подчеркнул, что ситуация с коронавирусом ухудшается и тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию.

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Владислава Михайленко

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