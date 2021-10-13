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Министерству образования и науки предложили начать каникулы раньше – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 00:22
Министерству образования и науки предложили начать каникулы раньше – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (скриншот видео Свобода слова на ICTV)

Министерству образования и науки предлагается перенести начало школьных каникул на более ранний срок из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

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Нацкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предложила МОН разослать рекомендационное письмо, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства", – считает министр.

Как отмечается, Ляшко пока не готов ответить, сколько продлятся осенние каникулы.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации", – сказал министр.

По его словам, каникулы могут рекомендовать продлить, если ситуация будет ухудшаться. 

"Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать ... Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения", – подчеркнул министр здравоохранения.
Ляшко добавил, что обычно каникулы или приостановка учебного процесса приводит к как минимум на 15% снижение заболеваемости уже через пять дней после принятия этого решения.

  • По информации секретаря СНБО Алексея Данилова, пик COVID-19 ожидается к концу октября, будет до 55 000 госпитализированных.
  • 7 октября Минздрав утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Работники учреждений образования и органов исполнительной власти должны сделать прививки от коронавируса, иначе их не будут пускать на рабочие места. Приказ МОЗ вступает с силу через месяц со дня его опубликования.
  • В воскресенье, 10 октября, в "скорую" обратились рекордное количество раз – 44 000. На этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад скорой помощи с последующей госпитализаций пациентов.

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Наталия Медведева
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каникулы коронавирус карантин Виктор Ляшко
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