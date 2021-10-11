Вчера в Украине был рекорд по звонкам в "скорую" – Минздрав

В воскресенье, 10 октября, по номеру 103 в "скорую" обратились рекордное количество раз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Всего за сутки по номеру 103 позвонили 44 000 раз, подчеркнули в ведомстве. На этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад скорой помощи с последующей госпитализаций пациентов.

Тревожные рекорды в Минздраве связывают с новой волной эпидемии коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что в "скорую" необходимо обращаться при болях в грудной клетке, отдышке в состоянии покоя, любых признаках дыхательной недостаточности или нарушениях сознания.

Также звонить по номеру 103 нужно, если сатурация, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, опустится ниже 92%.

Министр добавил, что в случае появления симптомов коронавируса стоит сразу сообщать своему семейному врачу. Именно он должен предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

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Елизавета Кумбер

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