Коронавирус. За воскресенье выявили 8832 новых случая, больше всего в Харьковской области
Вчера, 10 октября, в Украине выявили 8832 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 11 344), выздоровели 2053 пациента (днем ранее – 2581). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 863 ребенка и 78 медиков. Госпитализированы 2672 человека (сутками ранее – 3712), 207 пациентов умерли (сутками ранее – 162).
Официально за 10 октября сделаны 52 064 тестов на коронавирус (67 392 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 550 089 заболевших, 2 292 480 пациентов выздоровели, 58 700 человек умерли. Проведено более 13,2 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.
Новость дополняется...
- Сейчас почти по всей Украине действует желтая зона карантина. Ужесточили ограничения в Харькове и во Львове.
- В ближайшее время в красную зону карантина могут перейти несколько областей, говорят в правительстве.
- В Украине более 56% жителей не хотят вакцинироваться от коронавируса. Минздрав ввел обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов, в Раде хотят этот список расширить.
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