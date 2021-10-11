Коронавирус. За воскресенье выявили 8832 новых случая, больше всего в Харьковской области

Вчера, 10 октября, в Украине выявили 8832 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 11 344), выздоровели 2053 пациента (днем ранее – 2581). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 863 ребенка и 78 медиков. Госпитализированы 2672 человека (сутками ранее – 3712), 207 пациентов умерли (сутками ранее – 162).

Официально за 10 октября сделаны 52 064 тестов на коронавирус (67 392 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 550 089 заболевших, 2 292 480 пациентов выздоровели, 58 700 человек умерли. Проведено более 13,2 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.

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Денис Юдин

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