UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. За воскресенье выявили 8832 новых случая, больше всего в Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 08:21
Коронавирус. За воскресенье выявили 8832 новых случая, больше всего в Харьковской области - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Вчера, 10 октября, в Украине выявили 8832 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 11 344), выздоровели 2053 пациента (днем ранее – 2581). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 863 ребенка и 78 медиков. Госпитализированы 2672 человека (сутками ранее – 3712), 207 пациентов умерли (сутками ранее – 162).

Официально за 10 октября сделаны 52 064 тестов на коронавирус (67 392 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 550 089 заболевших, 2 292 480 пациентов выздоровели, 58 700 человек умерли. Проведено более 13,2 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.

Новость дополняется...

Читайте также: Коронавирус. ЕС оставил Украину в зеленой зоне еще на две недели

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус COVID-19
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 