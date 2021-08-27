Пандемия коронавируса будет длиться еще от двух до пяти лет – главсанврач

Пандемия коронавируса будет длиться еще од двух до пяти лет – пока не появится мировая стратегия профилактики или лечение COVID-19. Такой прогноз в интервью ВВС Украина озвучил главсанврач Игорь Кузин.

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По его словам, пандемия в этом году точно не закончится: коронавирус мутирует – и каждый месяц могут появляться новые штаммы.

В то же время наука не стоит на месте, говорит Кузин. Новые вакцины появляются.

"Это (пандемия коронавируса, – ред.) будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде универсальной прививки или лечение", – сказал главсанврач.

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Марк Сировой

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