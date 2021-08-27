UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пандемия коронавируса будет длиться еще от двух до пяти лет – главсанврач

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 12:07
Пандемия коронавируса будет длиться еще от двух до пяти лет – главсанврач - Фото
Игорь Кузин (Фото: uacrisis.org)

Пандемия коронавируса будет длиться еще од двух до пяти лет – пока не появится мировая стратегия профилактики или лечение COVID-19. Такой прогноз в интервью ВВС Украина озвучил главсанврач Игорь Кузин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, пандемия в этом году точно не закончится: коронавирус мутирует – и каждый месяц могут появляться новые штаммы.

В то же время наука не стоит на месте, говорит Кузин. Новые вакцины появляются.

"Это (пандемия коронавируса, – ред.) будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде универсальной прививки или лечение", – сказал главсанврач.

Читайте также: Желающие привиться от ковида в Украине закончатся где-то в декабре – главный санврач

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минздрав пандемия коронавирус Игорь Кузин COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 