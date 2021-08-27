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Коронавирус. Впервые за почти три месяца число новых заболевших в Украине превысило 2000

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 08:20
Коронавирус. Впервые за почти три месяца число новых заболевших в Украине превысило 2000 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 26 августа, в Украине выявили 2032 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1581), выздоровели 1253 пациента (днем ранее – 1269). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Предыдущий раз суточное число выявленных заболевших COVID-19 в Украине превышало 2000 почти три месяца назад – 3 июня 2021 года, тогда зафиксировали 2266 новых случаев заболевания.

Среди заболевших – 127 детей и 46 медиков. Госпитализированы 838 человек (сутками ранее – 464), 66 пациентов умерли (сутками ранее – 464).

Официально за 26 августа сделаны 53 486 тестов на коронавирус (52 427 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 280 203 заболевших COVID-19, 2 204 682 пациента выздоровели, 53 632 человека умерли. Проведено более 11,9 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве Харьковской, Донецкой, Херсонской и Черновицкой областях:

Киев – 262 заболевших за сутки;
Харьковская – 195;
Донецкая – 127;
Херсонская – 124;
Черновицкая – 123;
Одесская – 111;
Хмельницкая – 99;
Днепропетровская – 98;
Луганская – 94;
Ивано-Франковская – 88;
Львовская – 88;
Запорожская – 72;
Тернопольская – 70;
Киевская – 64;
Сумская – 61;
Винницкая – 58;
Житомирская – 55;
Полтавская – 51;
Ровенская – 47;
Черкасская – 45;
Николаевская – 27;
Волынская – 26;
Черниговская – 20;
Закарпатская – 14;
Кировоградская – 13.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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