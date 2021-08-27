Коронавирус. Впервые за почти три месяца число новых заболевших в Украине превысило 2000

Вчера, 26 августа, в Украине выявили 2032 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1581), выздоровели 1253 пациента (днем ранее – 1269). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Предыдущий раз суточное число выявленных заболевших COVID-19 в Украине превышало 2000 почти три месяца назад – 3 июня 2021 года, тогда зафиксировали 2266 новых случаев заболевания.

Среди заболевших – 127 детей и 46 медиков. Госпитализированы 838 человек (сутками ранее – 464), 66 пациентов умерли (сутками ранее – 464).

Официально за 26 августа сделаны 53 486 тестов на коронавирус (52 427 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 280 203 заболевших COVID-19, 2 204 682 пациента выздоровели, 53 632 человека умерли. Проведено более 11,9 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве Харьковской, Донецкой, Херсонской и Черновицкой областях:

Киев – 262 заболевших за сутки;

Харьковская – 195;

Донецкая – 127;

Херсонская – 124;

Черновицкая – 123;

Одесская – 111;

Хмельницкая – 99;

Днепропетровская – 98;

Луганская – 94;

Ивано-Франковская – 88;

Львовская – 88;

Запорожская – 72;

Тернопольская – 70;

Киевская – 64;

Сумская – 61;

Винницкая – 58;

Житомирская – 55;

Полтавская – 51;

Ровенская – 47;

Черкасская – 45;

Николаевская – 27;

Волынская – 26;

Черниговская – 20;

Закарпатская – 14;

Кировоградская – 13.

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Денис Юдин

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