Число привитых первой дозой вакцины от коронавируса превысило в Украине 5 млн
21.08.2021, 12:37
Вакцина Vaxzevria от Oxford-AstraZeneca (фото - ЕРА)
Более 5 млн украинцев привиты первой дозой вакцины против коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.
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За прошедшие сутки были сделаны 147 118 прививок от COVID-19, первую дозу получили 60 970 человек, завершили курс вакцинации – 86 148 человек.
С начала кампании по вакцинации 5 032 722 человека привиты первой дозой вакцины, 3 066 426 человек получили обе дозы.
Вакцинация в Украине проводится вакцинами CoviShield (AstrtaZeneca), CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen и Moderna.
- 19 августа в Киеве начали работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.
- В тот же день Минздрав потребовал усилить контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19.
- Вчера, 20 августа, в Украине выявили 1732 новых заболевших коронавирусом.
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