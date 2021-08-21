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Число привитых первой дозой вакцины от коронавируса превысило в Украине 5 млн

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2021, 12:37
Число привитых первой дозой вакцины от коронавируса превысило в Украине 5 млн - Фото
Вакцина Vaxzevria от Oxford-AstraZeneca (фото - ЕРА)

Более 5 млн украинцев привиты первой дозой вакцины против коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки были сделаны 147 118 прививок от COVID-19, первую дозу получили 60 970 человек, завершили курс вакцинации – 86 148 человек.

С начала кампании по вакцинации 5 032 722 человека привиты первой дозой вакцины, 3 066 426 человек получили обе дозы.

Вакцинация в Украине проводится вакцинами CoviShield (AstrtaZeneca), CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen и Moderna.

Денис Юдин
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вакцинация коронавирус COVID-19
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