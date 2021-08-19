МОЗ требует у полиции и властей усилить контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19
Министерство здравоохранения заявило о необходимости усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер, в связи с тенденцией роста количества заражений COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Минздрав решил усилить контроль профилактики распространения коронавируса, проанализировав эпидемическую ситуацию, состояние тестирования на COVID-19 и темпы прививочной кампании.
МОЗ отправил соответствующее письмо председателям областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Нацполиции, Госпродпотребслужбы.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас ситуация с коронавирусом в Украине контролируется, но видна тенденция к росту заболеваемости.
"Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное – помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемический жизни", – отметил Ляшко.
В МОЗ напомнили правила, которые нужно соблюдать в связи с эпидемией COVID-19:
- носить маски в общественных зданиях и транспорте, при проведении массовых мероприятий;
- соблюдать физическую дистанцию;
- соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте;
- соблюдать режим самоизоляции людям, подлежащим самоизоляции.
- 18 августа в Украине выявили 1560 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 898 пациентов, госпитализированы 665 заболевших, 32 человека умерли.
Читайте также: ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты
Комментарии