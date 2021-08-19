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МОЗ требует у полиции и властей усилить контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 18:49
МОЗ требует у полиции и властей усилить контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19 - Фото
Виктор Ляшко (Скриншот видео Украина 24/Youtube)

Министерство здравоохранения заявило о необходимости усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер, в связи с тенденцией роста количества заражений COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Минздрав решил усилить контроль профилактики распространения коронавируса, проанализировав эпидемическую ситуацию, состояние тестирования на COVID-19 и темпы прививочной кампании.

МОЗ отправил соответствующее письмо председателям областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Нацполиции, Госпродпотребслужбы.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас ситуация с коронавирусом в Украине контролируется, но видна тенденция к росту заболеваемости. 

"Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное – помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемический жизни", – отметил Ляшко.

В МОЗ напомнили правила, которые нужно соблюдать в связи с эпидемией COVID-19:

- носить маски в общественных зданиях и транспорте, при проведении массовых мероприятий;

- соблюдать физическую дистанцию;

- соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте;

- соблюдать режим самоизоляции людям, подлежащим самоизоляции.

  • 18 августа в Украине выявили 1560 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 898 пациентов, госпитализированы 665 заболевших, 32 человека умерли.

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Наталия Медведева
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коронавирус
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