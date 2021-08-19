Коронавирус. В Украине число заболевших за сутки превысило 1500
Вчера, 18 августа, в Украине выявили 1560 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1447), выздоровели 898 пациентов (днем ранее – 712). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 90 детей и 35 медиков. Госпитализированы 665 человек (сутками ранее – 677), 32 пациента умерли (сутками ранее – 40).
Официально за 18 августа сделаны 50 593 теста на коронавирус (60 654 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 23 612, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 7968, экспресс-тестов на антиген – 19 013.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Одесской, Тернопольской и Черновицкой областях:
Киев – 245 заболевших за сутки;
Харьковская область – 130;
Одесская – 105;
Тернопольская – 87;
Черновицкая – 82;
Запорожская – 80;
Винницкая – 72;
Донецкая – 69;
Днепропетровская – 61;
Хмельницкая – 59;
Ивано-Франковская – 58;
Киевская – 58;
Львовская – 57;
Луганская – 52;
Херсонская – 50;
Сумская – 48;
Черкасская – 44;
Житомирская – 42;
Черниговская – 39;
Полтавская – 38;
Николаевская – 22;
Закарпатская – 18;
Волынская – 17;
Ровенская – 17;
Кировоградская – 10.
- Вчера, 18 августа, сообщалось, что у 33 детей из одесского детского центра Молодая гвардия, у которых ПЦР-тест подтвердил заболевание COVID-19, предварительно диагностировали инфицирование дельта-штаммом коронавируса.
- Позже Минздрав заявил о 50 заболевших COVID-19 детях и 10 вожатых.
- Сегодня, 19 августа, в Киеве начнут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.
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