Коронавирус. В Украине число заболевших за сутки превысило 1500

Вчера, 18 августа, в Украине выявили 1560 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1447), выздоровели 898 пациентов (днем ранее – 712). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 90 детей и 35 медиков. Госпитализированы 665 человек (сутками ранее – 677), 32 пациента умерли (сутками ранее – 40).

Официально за 18 августа сделаны 50 593 теста на коронавирус (60 654 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 23 612, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 7968, экспресс-тестов на антиген – 19 013.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 270 226 заболевших COVID-19, из них 2 199 118 выздоровели, 53 368 человек умерли. Проведено более 11,7 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Одесской, Тернопольской и Черновицкой областях:

Киев – 245 заболевших за сутки;

Харьковская область – 130;

Одесская – 105;

Тернопольская – 87;

Черновицкая – 82;

Запорожская – 80;

Винницкая – 72;

Донецкая – 69;

Днепропетровская – 61;

Хмельницкая – 59;

Ивано-Франковская – 58;

Киевская – 58;

Львовская – 57;

Луганская – 52;

Херсонская – 50;

Сумская – 48;

Черкасская – 44;

Житомирская – 42;

Черниговская – 39;

Полтавская – 38;

Николаевская – 22;

Закарпатская – 18;

Волынская – 17;

Ровенская – 17;

Кировоградская – 10.

Вчера, 18 августа, сообщалось, что у 33 детей из одесского детского центра Молодая гвардия, у которых ПЦР-тест подтвердил заболевание COVID-19, предварительно диагностировали инфицирование дельта-штаммом коронавируса.

Позже Минздрав заявил о 50 заболевших COVID-19 детях и 10 вожатых.

Сегодня, 19 августа, в Киеве начнут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

Денис Юдин

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