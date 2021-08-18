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МОЗ: Ситуация с COVID-19 в Молодой гвардии под контролем – заболели 50 детей и 10 вожатых

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 22:14
МОЗ: Ситуация с COVID-19 в Молодой гвардии под контролем – заболели 50 детей и 10 вожатых - Фото
Фото: facebook.com/molodagvardiya

В Министерстве здравоохранения держат под контролем ситуацию со вспышкой коронавируса в детском центре Молодая гвардия, сейчас там заболели 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Медики продолжают наблюдать за находившимися в контакте с заболевшими COVID-19 в одесском детском центре Молодая гвардия, там ежедневно находится врач-эпидемиолог.

"Мы контролируем ситуацию в детском центре "Молодая гвардия" и делаем все необходимое для таких случаев", – отметил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин.

По данным МОЗ, за последние сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19 среди детей из дружины Зоряна. Течение болезни у них средней тяжести: температура 37,0-37,5, насморк, головная боль, боль в горле. Дети находятся на изоляции в медико-санитарной части детского центра. В Зоряной планируется установить дополнительные койки для госпитализации детей.

Всего по состоянию на 17:00 18 августа в детском центре регистрировано 60 случаев инфицирования коронавирусом – 50 детей, 10 вожатых. 

Восемь детей госпитализированы в детскую больницу № 3 Одессы, которая специализируется на помощи пациентам с COVID-19.

По словам Кузина, следующая задача – вывезти здоровых детей из центра и безопасно доставить их домой.

  • Ранее сегодня, 18 августа, сообщалось, что у 33 детей из одесского детского центра Молодая гвардия, у которых ПЦР-тест подтвердил заболевание COVID-19, предварительно диагностировали инфицирование дельта-штаммом коронавируса. 
Наталия Медведева
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