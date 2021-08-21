Коронавирус. Число новых заболевших в Украине выросло до 1732
Вчера, 20 августа, в Украине выявили 1732 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1600), выздоровели 763 пациента (днем ранее – 882). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 104 ребенка и 32 медика. Госпитализированы 616 человек (сутками ранее – 597), 38 пациентов умерли (сутками ранее – 26).
Официально за 19 августа сделаны 55 925 тестов на коронавирус (48 942 сутками ранее).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях:
Киев – 232 заболевших за сутки;
Харьковская область – 157;
Днепропетровская – 148;
Одесская – 127;
Запорожская – 119;
Донецкая – 111;
Львовская – 108;
Хмельницкая – 69;
Киевская – 68;
Черновицкая – 68;
Сумская – 64;
Херсонская – 61;
Луганская – 57;
Тернопольская – 49;
Черниговская – 43;
Николаевская – 38;
Ивано-Франковская – 33;
Полтавская – 33;
Житомирская – 32;
Ровенская – 30;
Винницкая – 27;
Черкасская – 21;
Волынская – 16;
Закарпатская – 13;
Кировоградская – 8.
- 18 августа сообщалось, что у 33 детей из одесского детского центра Молодая гвардия, у которых ПЦР-тест подтвердил заболевание COVID-19, предварительно диагностировали инфицирование дельта-штаммом коронавируса.
- Позже Минздрав заявил о 50 заболевших COVID-19 детях и 10 вожатых.
- 19 августа в Киеве начали работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.
- В тот же день Минздрав потребовал усилить контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19.
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