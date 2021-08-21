Коронавирус. Число новых заболевших в Украине выросло до 1732

Вчера, 20 августа, в Украине выявили 1732 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1600), выздоровели 763 пациента (днем ранее – 882). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 104 ребенка и 32 медика. Госпитализированы 616 человек (сутками ранее – 597), 38 пациентов умерли (сутками ранее – 26).

Официально за 19 августа сделаны 55 925 тестов на коронавирус (48 942 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 273 558 заболевших COVID-19, из них 2 200 763 выздоровели, 53 432 человек умерли. Проведено более 11,8 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях:

Киев – 232 заболевших за сутки;

Харьковская область – 157;

Днепропетровская – 148;

Одесская – 127;

Запорожская – 119;

Донецкая – 111;

Львовская – 108;

Хмельницкая – 69;

Киевская – 68;

Черновицкая – 68;

Сумская – 64;

Херсонская – 61;

Луганская – 57;

Тернопольская – 49;

Черниговская – 43;

Николаевская – 38;

Ивано-Франковская – 33;

Полтавская – 33;

Житомирская – 32;

Ровенская – 30;

Винницкая – 27;

Черкасская – 21;

Волынская – 16;

Закарпатская – 13;

Кировоградская – 8.

18 августа сообщалось, что у 33 детей из одесского детского центра Молодая гвардия, у которых ПЦР-тест подтвердил заболевание COVID-19, предварительно диагностировали инфицирование дельта-штаммом коронавируса.

Позже Минздрав заявил о 50 заболевших COVID-19 детях и 10 вожатых.

19 августа в Киеве начали работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

В тот же день Минздрав потребовал усилить контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19.

Денис Юдин

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