COVID-19. Украина близка к пиковым показателям, четырем областям грозит красная зона – КШЕ
Украина близка к пиковым показателям по суточной смертности от коронавируса и уровню госпитализации. Четырем областям грозит красная зона карантина, сообщил во время онлайн-презентации Юрий Ганиченко, директор Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (КШЕ).
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"Сегодня по двум показателям Украина приближается к историческим пиковым значениям за всю пандемию. Это – суточный уровень смертности и уровень госпитализаций", – сказал он.
Аналитик отметил, что суточные показатели могут быть не показательными и надо смотреть на средние показатели за неделю. По его словам, усредненные суточные показатели пока не доходят до пиковых значений весны, но превысили пик осени 2020 года.
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Ганиченко также сказал, что аналитики КШЕ определили пять областей, которые могут войти в красную зону карантина. Одной из них была Херсонская область, где красную зону вводят с 15 октября, еще есть четыре.
"Это Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская. Из этих четырех наиболее критическую ситуацию демонстрирует Сумская область", – сказал он.
По его словам, в Сумской области коэффициент выявления (соотношение позитивных тестов на коронавирус к общему числу тестов) составляет 33% при допустимых 20%. Также в ней превышены допустимый уровень госпитализации, занятость коек с кислородом и динамика госпитализаций.
- Сейчас в большей части Украины действует желтая зона карантина. С 15 октября в красную зону переходит Херсонская область. Без перехода в красную зону усилили карантин в Харькове, Львове и Одесской области.
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 16 000 новых заболевших COVID-19. Больше всего – в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве. По всей стране умер 471 больной COVID-19, это на 10 летальных исходов меньше рекордного показателя за все время пандемии.
- В НАН заявили, что угрожающая ситуация с койками и смертностью наблюдается в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях.
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