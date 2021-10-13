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COVID-19. Украина близка к пиковым показателям, четырем областям грозит красная зона – КШЕ

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13.10.2021, 15:21
COVID-19. Украина близка к пиковым показателям, четырем областям грозит красная зона – КШЕ - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Украина близка к пиковым показателям по суточной смертности от коронавируса и уровню госпитализации. Четырем областям грозит красная зона карантина, сообщил во время онлайн-презентации Юрий Ганиченко, директор Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (КШЕ).

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"Сегодня по двум показателям Украина приближается к историческим пиковым значениям за всю пандемию. Это – суточный уровень смертности и уровень госпитализаций", – сказал он.

Аналитик отметил, что суточные показатели могут быть не показательными и надо смотреть на средние показатели за неделю. По его словам, усредненные суточные показатели пока не доходят до пиковых значений весны, но превысили пик осени 2020 года.

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Ганиченко также сказал, что аналитики КШЕ определили пять областей, которые могут войти в красную зону карантина. Одной из них была Херсонская область, где красную зону вводят с 15 октября, еще есть четыре.

"Это Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская. Из этих четырех наиболее критическую ситуацию демонстрирует Сумская область", – сказал он.

По его словам, в Сумской области коэффициент выявления (соотношение позитивных тестов на коронавирус к общему числу тестов) составляет 33% при допустимых 20%. Также в ней превышены допустимый уровень госпитализации, занятость коек с кислородом и динамика госпитализаций.

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Марк Сировой
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смертность карантин коронавирус COVID-19 госпитализации красная зона КШЕ
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