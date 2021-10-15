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Коронавирус. Красный уровень эпидопасности установили еще в четырех областях

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2021, 17:06
Коронавирус. Красный уровень эпидопасности установили еще в четырех областях - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня красный уровень эпидопасности в связи с эпидемией коронавируса решили установить еще в четырех областях – в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской. Такое решение было принято на внеочередном заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

"Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с эпидемией коронавируса на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей будут применяться ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

В красной зоне запрещена работа ТРЦ, кинотеатров, театров, ресторанов и кафе (только навынос и доставка), учебных заведений (кроме детсадов и начальных классов), непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов, а также проведение массовых мероприятий.

Коронавирус. Красный уровень эпидопасности установили еще в четырех областях

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Наталия Медведева
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