Осенние каникулы школьникам могут продлить до трех-четырех недель – МОЗ

В Министерстве здравоохранения и Министерстве образования и науки обсуждают возможность продления осенних каникул в школах до трех или четырех недель из-за ситуации с развитием эпидемии COVID-19. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Игорь Кузин в эфире Украинского радио.

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Он пояснил, что постоянная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала перенести начало осенних каникул на неделю раньше, поскольку суммарный вклад школьников и педагогов в эпидемический процесс составляет около 10-15%.

"За счет такого решения мы пытаемся уменьшить нагрузку как на систему здравоохранения, так и потенциально – те области, которые имеют сейчас превышающую норму нагрузку, немного разгрузить", – заявил Кузин.

Что касается длительности каникул, Кузин сказал, что вопрос пока решается – скорее всего они будут немного продлены.

"Обычно они длятся около двух недель, сейчас мы обсуждаем срок в три-четыре недели", – сказал главный санврач.

12 октября госкомиссия по ТЭБ и ЧС предложила Министерству образования и науки перенести начало школьных каникул с 25 на 18 октября из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.

На следлующей день в Киевском горсовете заявили, что столичные школьники пойдут на каникулы 25 октября, потому что ситуация в Киеве контролируемая.

За сутки 13 октября в Украине выявили 18 881 нового заболевшего COVID-19.

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Наталия Медведева

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