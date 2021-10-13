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Осенние каникулы для столичных школьников начнутся с 25 октября – КГГА

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 16:43
Осенние каникулы для столичных школьников начнутся с 25 октября – КГГА - Фото
Иллюстративное фото: Robert Ghement/ЕРА

Дети во всех столичных школах пойдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября. Причин для досрочного начала каникул нет. Об этом сообщил зампредседателя Киевского горсовета Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА.

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"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников", – сказал Мондриевский. 

По его словам, во всех учебных заведениях Киева уже вакцинировано более 86% работников.

"Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников", – заявил зампредседателя КГГА.

Он также отметил, что на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные – подключат все.

"В городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса", – отметили в КГГА.

Наталия Медведева
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