Осенние каникулы для столичных школьников начнутся с 25 октября – КГГА
Дети во всех столичных школах пойдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября. Причин для досрочного начала каникул нет. Об этом сообщил зампредседателя Киевского горсовета Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА.
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"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников", – сказал Мондриевский.
По его словам, во всех учебных заведениях Киева уже вакцинировано более 86% работников.
"Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников", – заявил зампредседателя КГГА.
Он также отметил, что на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные – подключат все.
"В городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса", – отметили в КГГА.
- 12 октября госкомиссия по ТЭБ и ЧС предложила Министерству образования и науки перенести начало школьных каникул с 25 на 18 октября из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.
- За сутки 12 октября в Украине выявили 16 309 новых заболевших коронавирусной болезнью.
- 13 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что до ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, иначе будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты.
- В тот же день МОН рекомендовало школам начать каникулы с 18 октября, учителей призвали делать прививки от коронавируса.
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