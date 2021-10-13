Осенние каникулы для столичных школьников начнутся с 25 октября – КГГА

Дети во всех столичных школах пойдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября. Причин для досрочного начала каникул нет. Об этом сообщил зампредседателя Киевского горсовета Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА.

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"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников", – сказал Мондриевский.

По его словам, во всех учебных заведениях Киева уже вакцинировано более 86% работников.

"Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников", – заявил зампредседателя КГГА.

Он также отметил, что на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные – подключат все.

"В городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса", – отметили в КГГА.

12 октября госкомиссия по ТЭБ и ЧС предложила Министерству образования и науки перенести начало школьных каникул с 25 на 18 октября из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.

За сутки 12 октября в Украине выявили 16 309 новых заболевших коронавирусной болезнью.

13 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что до ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, иначе будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты.

В тот же день МОН рекомендовало школам начать каникулы с 18 октября, учителей призвали делать прививки от коронавируса.

Наталия Медведева

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