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Коронавирус. Минобразования рекомендует школам начать каникулы с 18 октября

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 15:47
Коронавирус. Минобразования рекомендует школам начать каникулы с 18 октября - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министерство образования и науки рекомендует школам начать каникулы с 18 октября, учителей призывают делать прививки от коронавируса. Об этом сообщает министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

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По его словам, "в соответствии с решением Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и предложением МОЗ, Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября".

Министр напомнил, что структура, продолжительность учебного года и отдыха определяется педагогическими советами учреждений, и попросил педсоветы ответственно отнестись к рекомендациям МОЗ.

Также Шкарлет призвал учителей вакцинироваться и соблюдать эпидемиологические меры.

Ранее в Минобразования рекомендовали провести осенние каникулы с 25 по 31 октября.

Коронавирус. Минобразования рекомендует школам начать каникулы с 18 октября

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Виктория Найдёнова
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образование минздрав вакцинация пандемия коронавирус   COVID-19
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