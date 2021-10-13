Коронавирус. Минобразования рекомендует школам начать каникулы с 18 октября
Министерство образования и науки рекомендует школам начать каникулы с 18 октября, учителей призывают делать прививки от коронавируса. Об этом сообщает министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.
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По его словам, "в соответствии с решением Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и предложением МОЗ, Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября".
Министр напомнил, что структура, продолжительность учебного года и отдыха определяется педагогическими советами учреждений, и попросил педсоветы ответственно отнестись к рекомендациям МОЗ.
Также Шкарлет призвал учителей вакцинироваться и соблюдать эпидемиологические меры.
Ранее в Минобразования рекомендовали провести осенние каникулы с 25 по 31 октября.
- 13 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что до ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, иначе будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты.
- Минздрав решил не вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для медиков по двум причинам: многие из них уже привиты и нельзя допустить ограничения доступа к медпомощи.
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