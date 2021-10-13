Коронавирус. Минобразования рекомендует школам начать каникулы с 18 октября

Министерство образования и науки рекомендует школам начать каникулы с 18 октября, учителей призывают делать прививки от коронавируса. Об этом сообщает министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

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По его словам, "в соответствии с решением Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и предложением МОЗ, Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября".

Министр напомнил, что структура, продолжительность учебного года и отдыха определяется педагогическими советами учреждений, и попросил педсоветы ответственно отнестись к рекомендациям МОЗ.

Также Шкарлет призвал учителей вакцинироваться и соблюдать эпидемиологические меры.

Ранее в Минобразования рекомендовали провести осенние каникулы с 25 по 31 октября.

13 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что до ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, иначе будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты.

Минздрав решил не вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для медиков по двум причинам: многие из них уже привиты и нельзя допустить ограничения доступа к медпомощи.

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Виктория Найдёнова

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