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Как в Италии в начале эпидемии. Дельта в Украине распространяется стремительно – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 00:05
Как в Италии в начале эпидемии. Дельта в Украине распространяется стремительно – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Скриншот видео ТСН/Youtube)

Вспышка дельта-варианта коронавируса в Украине развивается стремительно, это похоже на ситуацию в Италии в начале эпидемии. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН.

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"Сегодня дельта показывает такой стремительный рост, который был в начале эпидемии в Италии или в других странах", – сообщил Ляшко.

По его словам, сегодня система здравоохранения работает на всех мощностях. 

"Госпитализированные – это тяжелые пациенты или кислородозависимые пациенты, которым требуется кислорода гораздо больше, чем это было, например, даже весной в нашей стране", – рассказал министр.

Он отметил, что в целом в стране медики справляются, но в отдельных регионах – своя специфика и свои мощности.

"Система не резиновая", – заявил Ляшко и еще раз призвал людей вакцинироваться.

  • В марте 2020 года больницы Италии, особенно в северных регионах, оказались в критическом состоянии из вспышки коронавируса. Остро не хватало медперсонала и аппаратов искусственной вентиляции легких. Морги не справлялись, для вывоза и кремации тел умерших от COVID-19 пришлось задействовать армию.
  • В Украине более 56% жителей не хотят вакцинироваться от коронавируса. Минздрав ввел обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов.
  • 13 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что до ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, иначе будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты. 

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Наталия Медведева
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Виктор Ляшко коронавирус
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