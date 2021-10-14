Как в Италии в начале эпидемии. Дельта в Украине распространяется стремительно – Ляшко

Вспышка дельта-варианта коронавируса в Украине развивается стремительно, это похоже на ситуацию в Италии в начале эпидемии. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН.

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"Сегодня дельта показывает такой стремительный рост, который был в начале эпидемии в Италии или в других странах", – сообщил Ляшко.

По его словам, сегодня система здравоохранения работает на всех мощностях.

"Госпитализированные – это тяжелые пациенты или кислородозависимые пациенты, которым требуется кислорода гораздо больше, чем это было, например, даже весной в нашей стране", – рассказал министр.

Он отметил, что в целом в стране медики справляются, но в отдельных регионах – своя специфика и свои мощности.

"Система не резиновая", – заявил Ляшко и еще раз призвал людей вакцинироваться.

В марте 2020 года больницы Италии, особенно в северных регионах, оказались в критическом состоянии из вспышки коронавируса. Остро не хватало медперсонала и аппаратов искусственной вентиляции легких. Морги не справлялись, для вывоза и кремации тел умерших от COVID-19 пришлось задействовать армию.

В Украине более 56% жителей не хотят вакцинироваться от коронавируса. Минздрав ввел обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов.

13 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что до ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, иначе будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты.

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Наталия Медведева

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