Коронавирус. За сутки выявлены 13 624 новых заболевших, больше всего в Харьковской области

Вчера, 14 октября, в Украине выявили 13 624 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 18 881), выздоровел 4591 пациент (днем ранее – 2581). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 1177 детей и 170 медиков. Госпитализированы 4947 человек (сутками ранее – 4633), 202 пациента умерли (сутками ранее – 412).

Официально за 14 октября сделаны 80 789 тестов на коронавирус (117 246 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 610 899 заболевших, 2 316 582 пациента выздоровели, 60 137 человек умерли. Проведено более 13,4 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Донецкой и Львовской областях:

Харьковская область – 1492 заболевших за сутки;

Днепропетровская – 1332;

Запорожская – 927;

Житомирская – 860;

Донецкая – 816;

Львовская – 816;

Одесская – 753;

Херсонская – 709;

Сумская – 681;

Хмельницкая – 655;

Черновицкая – 579;

Тернопольская – 514;

Киев – 456;

Киевская – 391;

Черниговская – 330;

Ровенская – 308;

Ивано-Франковская – 290;

Волынская – 284;

Черкасская – 274;

Винницкая – 270;

Николаевская – 237;

Полтавская – 230;

Луганская – 213;

Закарпатская – 129;

Кировоградская – 78.

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Денис Юдин

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