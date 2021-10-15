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Коронавирус. За сутки выявлены 13 624 новых заболевших, больше всего в Харьковской области

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15.10.2021, 08:21
Коронавирус. За сутки выявлены 13 624 новых заболевших, больше всего в Харьковской области - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 14 октября, в Украине выявили 13 624 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 18 881), выздоровел 4591 пациент (днем ранее – 2581). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 1177 детей и 170 медиков. Госпитализированы 4947 человек (сутками ранее – 4633), 202 пациента умерли (сутками ранее – 412).

Официально за 14 октября сделаны 80 789 тестов на коронавирус (117 246 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 610 899 заболевших,  2 316 582 пациента выздоровели,  60 137 человек умерли. Проведено более 13,4 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Донецкой и Львовской областях:

Харьковская область – 1492 заболевших за сутки;
Днепропетровская – 1332;
Запорожская – 927;
Житомирская – 860;
Донецкая – 816;
Львовская – 816;
Одесская – 753;
Херсонская – 709;
Сумская – 681;
Хмельницкая – 655;
Черновицкая – 579;
Тернопольская – 514;
Киев – 456;
Киевская – 391;
Черниговская – 330;
Ровенская – 308;
Ивано-Франковская – 290;
Волынская – 284;
Черкасская – 274;
Винницкая – 270;
Николаевская – 237;
Полтавская – 230;
Луганская – 213;
Закарпатская – 129;
Кировоградская – 78.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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