Коронавирус. За сутки выявлены 13 624 новых заболевших, больше всего в Харьковской области
Вчера, 14 октября, в Украине выявили 13 624 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 18 881), выздоровел 4591 пациент (днем ранее – 2581). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 1177 детей и 170 медиков. Госпитализированы 4947 человек (сутками ранее – 4633), 202 пациента умерли (сутками ранее – 412).
Официально за 14 октября сделаны 80 789 тестов на коронавирус (117 246 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 610 899 заболевших, 2 316 582 пациента выздоровели, 60 137 человек умерли. Проведено более 13,4 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Донецкой и Львовской областях:
Харьковская область – 1492 заболевших за сутки;
Днепропетровская – 1332;
Запорожская – 927;
Житомирская – 860;
Донецкая – 816;
Львовская – 816;
Одесская – 753;
Херсонская – 709;
Сумская – 681;
Хмельницкая – 655;
Черновицкая – 579;
Тернопольская – 514;
Киев – 456;
Киевская – 391;
Черниговская – 330;
Ровенская – 308;
Ивано-Франковская – 290;
Волынская – 284;
Черкасская – 274;
Винницкая – 270;
Николаевская – 237;
Полтавская – 230;
Луганская – 213;
Закарпатская – 129;
Кировоградская – 78.
- Почти во всей Украине действует желтая зона карантина. Сегодня, 15 октября, в красную зону перейдет Херсонская область, без введения красной зоны ужесточили карантина в Харькове, Львове и Одесской области.
- В Минздраве говорят, что на пороге красной зоны находятся пять областей: Житомирская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская.
- Аналитики КШЕ отмечают, что Украина подходит к историческим пикам по показателям эпидемии коронавируса.
- Минздрав ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для педагогов и чиновников. Этот список хотят расширить и в МОЗ, и в Верховной Раде.
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