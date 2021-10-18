UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. Пять областей Украины в красной зоне карантина – Минздрав

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 09:45
Коронавирус. Пять областей Украины в красной зоне карантина – Минздрав - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Пять областей Украины находятся в красной зоне эпидемиологической опасности, 13 областей и Киев – в оранжевой. Данные о показателях распространения коронавируса опубликовала пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На утро 18 октября в красной зоне карантина находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Харьковская области. В них введены дополнительные карантинные ограничения.

В оранжевой зоне находятся Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Оранжевый уровень эпидопасности означает, что вскоре регион может оказаться в красной зоне карантина.

В желтой зоне остаются Винницкая, Закарпатская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская и Тернопольская области.

Показатели по областям (нажмите, чтобы увеличить):

Коронавирус. Пять областей Украины в красной зоне карантина – Минздрав

Читайте также: Ляшко: В реанимациях – все невакцинированные от коронавируса

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
карантин коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 