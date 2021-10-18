Коронавирус. Пять областей Украины в красной зоне карантина – Минздрав

Пять областей Украины находятся в красной зоне эпидемиологической опасности, 13 областей и Киев – в оранжевой. Данные о показателях распространения коронавируса опубликовала пресс-служба Минздрава.

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На утро 18 октября в красной зоне карантина находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Харьковская области. В них введены дополнительные карантинные ограничения.

В оранжевой зоне находятся Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Оранжевый уровень эпидопасности означает, что вскоре регион может оказаться в красной зоне карантина.

В желтой зоне остаются Винницкая, Закарпатская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская и Тернопольская области.

Показатели по областям (нажмите, чтобы увеличить):

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Денис Юдин

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