Коронавирус. За воскресенье выявили 9524 заболевших, больше всего в Одесской области

Вчера, 17 октября, в Украине выявили 9524 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 11 288), выздоровел 3421 пациент (днем ранее – 3541). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 790 детей и 122 медика. Госпитализированы 3127 человек (сутками ранее – 4747), 177 пациентов умерли (сутками ранее – 219).

Официально за 17 октября сделаны 49 449 тестов на коронавирус (72 970 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 644 694 заболевших, 2 329 418 пациентов выздоровели, 60 810 человек умерли. Проведено более 13,5 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Львовской областях:

Одесская область – 1367 заболевших за сутки;

Харьковская – 823;

Днепропетровская – 782;

Житомирская – 703;

Львовская – 546;

Запорожская – 542;

Донецкая – 537;

Сумская – 488;

Херсонская – 469;

Киев – 416;

Черновицкая – 391;

Тернопольская – 287;

Волынская – 284;

Черкасская – 283;

Хмельницкая – 251;

Киевская – 195;

Луганская – 194;

Ивано-Франковская – 184;

Николаевская – 178;

Ровенская – 169;

Черниговская – 126;

Винницкая – 110;

Полтавская – 81;

Кировоградская – 71;

Закарпатская – 47.

15 октября 2021 года в Херсонской области начал действовать карантин красной зоны. Завтра красная зона вводится в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. Ограничения красной зоны не действуют, если 100% сотрудников и посетителей организаций полностью вакцинированы и имеют зеленый COVID-сертификат.

Без введения красной зоны ужесточили карантин в Харькове и Львове, сегодня к ограничениям красной зоны перейдет Запорожье.

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Денис Юдин

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