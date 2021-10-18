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Коронавирус. За воскресенье выявили 9524 заболевших, больше всего в Одесской области

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 08:17
Коронавирус. За воскресенье выявили 9524 заболевших, больше всего в Одесской области - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 17 октября, в Украине выявили 9524 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 11 288), выздоровел 3421 пациент (днем ранее – 3541). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 790 детей и 122 медика. Госпитализированы 3127 человек (сутками ранее – 4747), 177 пациентов умерли (сутками ранее – 219).

Официально за 17 октября сделаны 49 449 тестов на коронавирус (72 970 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 644 694 заболевших, 2 329 418 пациентов выздоровели,  60 810 человек умерли. Проведено более 13,5 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Львовской областях:

Одесская область – 1367 заболевших за сутки;
Харьковская – 823;
Днепропетровская – 782;
Житомирская – 703;
Львовская – 546;
Запорожская – 542;
Донецкая – 537;
Сумская – 488;
Херсонская – 469;
Киев – 416;
Черновицкая – 391;
Тернопольская – 287;
Волынская – 284;
Черкасская – 283;
Хмельницкая – 251;
Киевская – 195;
Луганская – 194;
Ивано-Франковская – 184;
Николаевская – 178;
Ровенская – 169;
Черниговская – 126;
Винницкая – 110;
Полтавская – 81;
Кировоградская – 71;
Закарпатская – 47.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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