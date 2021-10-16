Коронавирус. Запорожье вводит ограничения красной зоны
16.10.2021, 21:18
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В Запорожье в связи с осложнением эпидемической ситуации с 18 октября устанавливается красный уровень эпидопасности и вводятся дополнительные ограничительные карантинные меры. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.
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Новые ограничения вводятся в дополнение к уже действующим ограничений.
В частности дополнительно запрещается работа баров, кафе, ресторанов (работать можно будет только на вынос); ТРЦ и других развлекательных заведений; заведений бытового обслуживания (с исключениями); спортзалов, бассейнов и фитнесс-центров. Также запрещается проведение массовых культурных мероприятий.
С полным перечнем дополнительных карантинных мер можно ознакомиться на сайте горсовета.
- С 15 октября в красную зону перешла Херсонская область.
- 15 октября красный уровень эпидопасности решили установить еще в четырех областях – в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской.
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