Коронавирус. Вакцинация снижает риск смерти от штамма дельта в 11 раз – CDC
18.10.2021, 09:07
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - ЕРА)
Невакцинированные от коронавируса люди подвергаются в 11 раз большему риску умереть от дельта-штамма, чем вакцинированные. Об этом сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC).
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По статистике CDC за август, риск заболеть COIVD-19 для невакцинированных в США был выше в 6,1 раз, риск умереть от инфекции – в 11,3 раза по сравнению с полностью вакцинированными.
Коронавирус стал второй по распространенности причиной смертей в США после сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в исследовании Kaiser Family Foundation.
- По данным социологов, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19.
- Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Минздраве и в Верховной Раде хотят расширить этот перечень.
- За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 9500 заболевших коронавирусом.
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