Коронавирус. Вакцинация снижает риск смерти от штамма дельта в 11 раз – CDC

Невакцинированные от коронавируса люди подвергаются в 11 раз большему риску умереть от дельта-штамма, чем вакцинированные. Об этом сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

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По статистике CDC за август, риск заболеть COIVD-19 для невакцинированных в США был выше в 6,1 раз, риск умереть от инфекции – в 11,3 раза по сравнению с полностью вакцинированными.

Коронавирус стал второй по распространенности причиной смертей в США после сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в исследовании Kaiser Family Foundation.

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Денис Юдин

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