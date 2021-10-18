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Труханов просит помочь Одессе медиками: ковидные отделения забиты больными

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 09:13
Труханов просит помочь Одессе медиками: ковидные отделения забиты больными - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Одесский мэр просит центральную власть помочь городу с медработниками, которых не хватает в ковидных отделениях больниц. Призыв Геннадий Труханов разместил в Facebook.

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Он напомнил, что сегодня, 18 октября, Одесса входит в так называемую красную зону антикоронавирусных ограничений. Написал, что "продолжается работа по подготовке отделений для ковидных пациентов".

"По-прежнему остро стоит вопрос обеспечения кадрами. И здесь мы тоже рассчитываем на помощь со стороны госвласти", – отметил Труханов.

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По данным одесских волонтеров, которые занимаются обеспечением больных с тяжелой/критической формой COVID-19 кислородными концентраторами, свободные места для госпитализации в городе закончились еще позавчера.

"Мест в городе нет. Скорая едет по 4-5 часов. Врачи просто лягут скоро. Сейчас одесситов везут в Овидиополь, в Беляевку, в Черноморск", – отметила координатор местного волонтерского фонда Катерина Ножевникова.

Врач-анестезиолог из Раздельной Иван Черненко пишет, что значит "нет мест". По его словам, освобождаться места будут двумя путями – смерть или выписка, а выздоравливают с ковидом медленно.

"У нас сортировка идет даже внутри больницы, приоритет молодым, увы, но 70+, или пациенты с низкими шансами, по клиническим показаниям, – по принципу живой очереди. Но внутрь еще надо попасть. <...> Наденьте наконец-то маску на свое прекрасное лицо. И вакцинируйтесь", – призвал медик.

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Евгений Пилипенко
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Одесса медицина геннадий труханов здравоохранение волна вспышка карантин коронавирус COVID-19 локдаун
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