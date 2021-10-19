Коронавирус. В Украине одну дозу вакцины получили более 8 млн жителей

На 19 октября одну дозу вакцин против COVID-19 получили в Украине более 8 млн человек, из них двумя дозами привито более 6,5 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За последние сутки, 18 октября, привито более 193 000 человек.

Также отмечается, что за все время пандемии в Украине заболели более 2,6 млн человек, выздоровели — более 2,3 млн, умерли — 61 348.

18 октября Центр контроля и профилактики заболеваний США сообщил, что невакцинированные от коронавируса люди подвергаются в 11 раз большему риску умереть от дельта-штамма, чем вакцинированные.

По состоянию на 18 октября пять областей Украины находились в красной зоне эпидемиологической опасности, 13 областей и Киев – в оранжевой.

Читайте также: Сюр. Сотрудник Укрпошты потребовал 1 млрд евро компенсации за "принудительную" вакцинацию

Виктория Найдёнова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.