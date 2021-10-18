Красную зону ввели в пяти областях, в том числе из-за отношения к вакцинации – Минздрав

Красную зону карантина ввели в пяти областях, в том числе из-за отношения к вакцинации против коронавируса. Об этом заявил на брифинге главный санврач Игорь Кузин.

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По его словам, сейчас уровень заболеваемости COVID-19 превышен в большинстве областей, но ситуация в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях не оставляла иного выхода, кроме как красной зоны карантина.

"Это случилось, в частности, из-за легкомысленного отношения к вакцинации. Эта ситуация не оставила никакого другого выбора, кроме как усилить карантинные ограничения", – сказал Кузин.

Главсанврач добавил, что красную зону карантина могут ввести и в других областях.

"Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в усиленных противоэпидемических правилах", – сказал он.

Кузин также отметил, что к стремительному росту заболеваемости коронавирусом приводит пренебрежение правилами. Он напомнил: маски в публичных местах должны носить все – как вакцинированные, так и невакцинированные.

На утро 18 октября в красной зоне карантина находятся пять областей, в оранжевой – Киев и 13 областей, остальные – в желтой.

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Минздраве и в Верховной Раде хотят расширить этот перечень.

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Марк Сировой

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