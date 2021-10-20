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В ресторан – с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом. Во Львове с 1 ноября ужесточают карантин

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20.10.2021, 13:08
В ресторан – с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом. Во Львове с 1 ноября ужесточают карантин - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Во Львове вводят новые карантинные ограничения – для посещения ресторанов будет обязателен COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в эфире 24 канала.

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По словам мэра, с 1 ноября посетители львовских заведений общественного питания обязательно должны будут показать сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест был обязателен только для работников заведений (для 100% персонала). При этом заполненность залов должна быть не более 50%, допускается до четырех людей за столиком.

Садовый напомнил, что сейчас все школьники Львова находятся на каникулах. Детские сады в городе не закрыли, но секции и кружки тоже не работают.

По мнению мэра, как Львов, так и другие города Украины плавно войдут в красную зону, и альтернативы этому нет. На фоне этого он призвал больницы закупать кислородные станции, чтобы самостоятельно производить кислород.

Садовый также выступил за дальнейшее ужесточение карантинных ограничений в Украине, так как даже вакцинированные люди могут переносить вирус.

  • По данным Минздрава, Львовская область сейчас находится в оранжевой зоне.
  • С 18 октября во Львове ужесточили карантин. В больницах приостановили плановые операции, а также в городе ввели ряд ограничений для кафе, ресторанов, ТРЦ, магазинов, рынков, отелей и хостелов. Школьников отправили на каникулы до 1 ноября.
  • 18 октября Садовый заявил, что ночные клубы во Львове приостановят работу, а центры вакцинации будут работать дольше. 

Читайте также: Во львовской больнице за неделю ампутировали конечности трем пациентам с COVID-19

Оксана Житнюк
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