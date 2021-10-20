Только пять областей остаются в желтой зоне карантина – Минздрав
На желтом уровне эпидемиологической опасности остаются только пять областей, остальные вошли в красную и оранжевую зоны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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На утро 20 октября в красной зоне карантина находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. В них введены дополнительные карантинные ограничения.
В оранжевой зоне находятся Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Оранжевый уровень эпидопасности означает, что вскоре регион может оказаться в красной зоне карантина.
В желтой зоне остаются Винницкая, Закарпатская, Киевская, Кировоградская и Полтавская области.
Показатели по областям (нажмите, чтобы увеличить):
- В Киеве заняты 70% коек для больных COVID-19, столице тоже пора переходить в красную зону, считает глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий.
- Минздрав не планирует вводить локдаун по всей стране. Но президент Владимир Зеленский предупредил, что есть два пути: локдаун или вакцинация.
- 18 октября в Украине был суточный рекорд смертности от коронавируса.
- Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Верховной Раде и Минздраве хотят этот список расширить, параллельно обязательную вакцинацию пытаются оспорить в суде.
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