Только пять областей остаются в желтой зоне карантина – Минздрав

На желтом уровне эпидемиологической опасности остаются только пять областей, остальные вошли в красную и оранжевую зоны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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На утро 20 октября в красной зоне карантина находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. В них введены дополнительные карантинные ограничения.

В оранжевой зоне находятся Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Оранжевый уровень эпидопасности означает, что вскоре регион может оказаться в красной зоне карантина.

В желтой зоне остаются Винницкая, Закарпатская, Киевская, Кировоградская и Полтавская области.

Показатели по областям (нажмите, чтобы увеличить):

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Денис Юдин

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