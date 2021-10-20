UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Только пять областей остаются в желтой зоне карантина – Минздрав

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 10:40
Только пять областей остаются в желтой зоне карантина – Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Виктор Ляшко/Facebook

На желтом уровне эпидемиологической опасности остаются только пять областей, остальные вошли в красную и оранжевую зоны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На утро 20 октября в красной зоне карантина находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области. В них введены дополнительные карантинные ограничения.

В оранжевой зоне находятся Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Оранжевый уровень эпидопасности означает, что вскоре регион может оказаться в красной зоне карантина.

В желтой зоне остаются Винницкая, Закарпатская, Киевская, Кировоградская и Полтавская области.

Показатели по областям (нажмите, чтобы увеличить):

Только пять областей остаются в желтой зоне карантина – Минздрав

Читайте также: В Украине – рекорд по вакцинации от COVID-19. Четверть миллиона прививок за сутки

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
карантин коронавирус красная зона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 