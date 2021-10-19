Коронавирус. В Украине более 15 500 заболевших и рекорд по смертям за сутки

За прошедшие сутки, 18 октября, в Украине выявили 15 557 заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9524), умерло рекордное число больных COVID-19 – 538 пациентов (177). Лидеры по суточной заболеваемости – Одесская (1418), Харьковская (1412), Днепропетровская (1203), Запорожская (1019) и Львовская (959) области, в Киеве – 837 новых случаев, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине выздоровели 7776 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 3421), были госпитализированы – 2852 (3127).

По всей стране сделали 118 195 тестов на COVID-19 (49 449), методом ПЦР – 60 679 (23 992), ИФА – 13 814 (2946), экспресс-тестов – 43 702 (22 511).

На утро 19 октября в Украине зафиксировали 2 660 273 заболевших за все время эпидемии коронавируса, умерли 61 348 пациентов, выздоровели – 2 337 194.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 837 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 416);

Винницкая область – 261 (110);

Волынская – 435 (284);

Днепропетровская – 1203 (782);

Донецкая – 899 (537);

Житомирская – 202 (703);

Закарпатская – 184 (47);

Запорожская – 1019 (542);

Ивано-Франковская – 213 (184)

Киевская – 565 (195);

Кировоградская – 47 (71);

Луганская – 611 (194);

Львовская – 959 (546);

Николаевская – 302 (178);

Одесская – 1418 (1367);

Полтавская – 593 (81);

Ровенская – 593 (169);

Сумская – 700 (488);

Тернопольская – 437 (287);

Харьковская – 1412 (823);

Херсонская – 880 (469);

Хмельницкая – 301 (251);

Черкасская – 676 ​​(283);

Черновицкая – 595 (391);

Черниговская – 237 (126).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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