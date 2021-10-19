Коронавирус. В Украине более 15 500 заболевших и рекорд по смертям за сутки
За прошедшие сутки, 18 октября, в Украине выявили 15 557 заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9524), умерло рекордное число больных COVID-19 – 538 пациентов (177). Лидеры по суточной заболеваемости – Одесская (1418), Харьковская (1412), Днепропетровская (1203), Запорожская (1019) и Львовская (959) области, в Киеве – 837 новых случаев, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине выздоровели 7776 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 3421), были госпитализированы – 2852 (3127).
По всей стране сделали 118 195 тестов на COVID-19 (49 449), методом ПЦР – 60 679 (23 992), ИФА – 13 814 (2946), экспресс-тестов – 43 702 (22 511).
На утро 19 октября в Украине зафиксировали 2 660 273 заболевших за все время эпидемии коронавируса, умерли 61 348 пациентов, выздоровели – 2 337 194.
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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 837 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 416);
Винницкая область – 261 (110);
Волынская – 435 (284);
Днепропетровская – 1203 (782);
Донецкая – 899 (537);
Житомирская – 202 (703);
Закарпатская – 184 (47);
Запорожская – 1019 (542);
Ивано-Франковская – 213 (184)
Киевская – 565 (195);
Кировоградская – 47 (71);
Луганская – 611 (194);
Львовская – 959 (546);
Николаевская – 302 (178);
Одесская – 1418 (1367);
Полтавская – 593 (81);
Ровенская – 593 (169);
Сумская – 700 (488);
Тернопольская – 437 (287);
Харьковская – 1412 (823);
Херсонская – 880 (469);
Хмельницкая – 301 (251);
Черкасская – 676 (283);
Черновицкая – 595 (391);
Черниговская – 237 (126).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- Сейчас красная зона карантина действует в Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях. В правительстве не исключают расширения красной зоны, но локдаун по всей Украине не планируют.
- По данным социологов, большая часть населения Украины не хочет вакцинироваться от коронавируса. Обязательную вакцинацию ввели для педагогов и чиновников, в Раде и Минздраве хотят этот список расширить. В то же время обязательную вакцинацию оспаривают в суде.
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