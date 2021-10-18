Правительство не планирует вводить общенациональный локдаун – Радуцкий

Кабинет министров не планирует вводить общенациональный локдаун благодаря вакцинации против коронавируса. Об этом заявил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире телеканала Интер.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Правительство и премьер-министр не планируют введение общенационального локдауна", – сказал Радуцкий.

По его словам, благодаря вакцинации страна может не уходить в полный локдаун. Он отметил, что в Украине около 8,5 млн граждан получили одну прививку и 6,5 млн – две.

Депутат уточнил, что введение полного локдауна не планируется даже в пяти областях красной зоны карантина. Сейчас в красную зону входят Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области.

Радуцкий пояснил, что на центральном уровне области переводят только в желтую зону. Далее местные власти самостоятельно вводят ограничения, которые соответствуют уровню заболеваемости и заполненности больниц.

18 октября 2021 года в горсовете Харькова сообщили, что в городе заняты все больничные койки с потоковым кислородом.

Читайте также: Приказ о профессиях, которые требуют обязательной вакцинации от COVID-19, оспорили в ОАСК

Андрей Явецкий

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.