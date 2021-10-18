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Правительство не планирует вводить общенациональный локдаун – Радуцкий

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 17:20
Правительство не планирует вводить общенациональный локдаун – Радуцкий - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Кабинет министров не планирует вводить общенациональный локдаун благодаря вакцинации против коронавируса. Об этом заявил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире телеканала Интер.

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"Правительство и премьер-министр не планируют введение общенационального локдауна", – сказал Радуцкий.

По его словам, благодаря вакцинации страна может не уходить в полный локдаун. Он отметил, что в Украине около 8,5 млн граждан получили одну прививку и 6,5 млн – две.

Депутат уточнил, что введение полного локдауна не планируется даже в пяти областях красной зоны карантина. Сейчас в красную зону входят Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области.

Радуцкий пояснил, что на центральном уровне области переводят только в желтую зону. Далее местные власти самостоятельно вводят ограничения, которые соответствуют уровню заболеваемости и заполненности больниц.

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Андрей Явецкий
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