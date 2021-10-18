В Харькове заняты все койки с потоковым кислородом для больных COVID-19
18.10.2021, 13:37
Фото: depositphotos.com
В Харькове заняты все койки с потоковым кислородом для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявила замглавы департамента здравоохранения горсовета Харькова Елена Головина, передает Накипело.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По ее словам, в городе есть 719 коек с потоковым кислородом для больных COVID-19. На утро 18 октября все они заняты.
Всего в городе есть около 1500 коек для пациентов с коронавирусом, из них заняты 1149, говорит Головина.
Она также заверила, что горсовет работает над увеличением числа кислородных трасс в COVID-больницах.
- На прошлой неделе в Минздраве называли Харьковскую область претендентом на попадание в красную зону карантина. Однако красную зону в ней так и не ввели, она действует в Херсонской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях.
- В Украине за прошедшие сутки в Украине выявили более 9500 заболевших коронавирусом. Харьковская область занимает второе место по стране с 823 новыми больными COVID-19.
- 31 октября в Харькове должны состояться внеочередные выборы мэра.
Читайте также: Красную зону ввели в пяти областях, в том числе из-за отношения к вакцинации – Минздрав
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии