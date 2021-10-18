В Харькове заняты все койки с потоковым кислородом для больных COVID-19

В Харькове заняты все койки с потоковым кислородом для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявила замглавы департамента здравоохранения горсовета Харькова Елена Головина, передает Накипело.

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По ее словам, в городе есть 719 коек с потоковым кислородом для больных COVID-19. На утро 18 октября все они заняты.

Всего в городе есть около 1500 коек для пациентов с коронавирусом, из них заняты 1149, говорит Головина.

Она также заверила, что горсовет работает над увеличением числа кислородных трасс в COVID-больницах.

На прошлой неделе в Минздраве называли Харьковскую область претендентом на попадание в красную зону карантина. Однако красную зону в ней так и не ввели, она действует в Херсонской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях.

В Украине за прошедшие сутки в Украине выявили более 9500 заболевших коронавирусом. Харьковская область занимает второе место по стране с 823 новыми больными COVID-19.

31 октября в Харькове должны состояться внеочередные выборы мэра.

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Марк Сировой

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