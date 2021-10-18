UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Харькове заняты все койки с потоковым кислородом для больных COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 13:37
В Харькове заняты все койки с потоковым кислородом для больных COVID-19 - Фото
Фото: depositphotos.com

В Харькове заняты все койки с потоковым кислородом для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявила замглавы департамента здравоохранения горсовета Харькова Елена Головина, передает Накипело.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, в городе есть 719 коек с потоковым кислородом для больных COVID-19. На утро 18 октября все они заняты.

Всего в городе есть около 1500 коек для пациентов с коронавирусом, из них заняты 1149, говорит Головина.

Она также заверила, что горсовет работает над увеличением числа кислородных трасс в COVID-больницах.

Читайте также: Красную зону ввели в пяти областях, в том числе из-за отношения к вакцинации – Минздрав

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Харьков кислород коронавирус COVID-19 койки елена головина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 