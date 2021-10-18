Приказ о профессиях, которые требуют обязательной вакцинации от COVID-19, оспорили в ОАСК
В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой признать противоправным приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, требующих обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
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ОАСК сообщает, что истца зовут Дмитрий Ламза. На сайте НУШ 4 октября сообщалось о директоре одной из киевских школ Дмитрии Ламзе, который подавал в ОАСК иск об отмене перехода на дистанционное обучение школ, где вакцинированы менее 80% сотрудников.
Ламза просит ОАСК признать противоправным и недействительным приказ Минздрава о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной профилактической вакцинации. В качестве обеспечительной меры по иску истец просит приостановить действие приказа.
Суд решает вопрос об открытии производства по иску.
- В Украине более 56% жителей не хотят вакцинироваться от коронавируса. Минздрав ввел обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов.
- 13 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что до ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, иначе будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты.
- В тот же день в Минздраве заявили, что планируют расширить перечень профессий, которые требуют обязательной вакцинации против коронавируса.
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