Приказ о профессиях, которые требуют обязательной вакцинации от COVID-19, оспорили в ОАСК

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой признать противоправным приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, требующих обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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ОАСК сообщает, что истца зовут Дмитрий Ламза. На сайте НУШ 4 октября сообщалось о директоре одной из киевских школ Дмитрии Ламзе, который подавал в ОАСК иск об отмене перехода на дистанционное обучение школ, где вакцинированы менее 80% сотрудников.

Ламза просит ОАСК признать противоправным и недействительным приказ Минздрава о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной профилактической вакцинации. В качестве обеспечительной меры по иску истец просит приостановить действие приказа.

Суд решает вопрос об открытии производства по иску.

Денис Юдин

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