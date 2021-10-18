Зеленский: У Украины есть два пути — вакцинация или локдаун

Президент Владимир Зеленский убежден, что у Украины в условиях борьбы с эпидемией коронавируса есть два пути: вакцинация или локдаун. При этом сам он против второго варианта. Об этом президент сказал в интервью ICTV.

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"Я знаю одну вещь, и мы это видим по результатам: есть два пути на перепутье. Когда у тебя растет количество людей (инфицированных, – ред.), ни одна система не выдержит. У нас сейчас одна из самых больших в Европе систем относительно количества тысяч коек. Но 300 000 или 500 000 никто не выдержит. Поэтому на этом перепутье есть два пути: вакцинация и локдаун. Вот и все", – сказал Зеленский.

При этом сам президент, по его словам, "против локдауна максимально, из-за экономики".

Без локдауна в Украине, по словам Зеленского, экономика растет. "И поэтому у людей выбор — вакцинация. Другого нет", – сказал президент.

По его словам, чтобы в Украине выросло число вакцинированных, все представители власти и СМИ должны убеждать людей прививаться.

На утро 18 октября в красной зоне карантина находятся пять областей, в оранжевой – Киев и 13 областей, остальные – в желтой.

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Минздраве и в Верховной Раде хотят расширить этот перечень.

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Вадим Ребрина

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