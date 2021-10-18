В Киеве заняты 70% ковидных коек, пора переходить в красную зону – Радуцкий

В Киеве заняты 70% коек, зарезервированных для инфицированных Covid-19, что дает основания для перехода столицы в красную зону карантина. Об этом во время брифинга сказал глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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По его словам, пик заболеваемости прогнозировался на ноябрь, но актуальная статистика говорит о том, что это может произойти уже через неделю.

Радуцкий сказал, что Киеву целесообразно было бы перейти в красную зону.

"Сегодня в Киеве загружено 70% (ковидных коек, – ред.). Надеюсь, Киев решит в ближайшее время переходить в красную зону", – сказал депутат, напомнив, что соответствующие решения принимают местные органы власти.

На утро 18 октября в красной зоне карантина находятся пять областей, в оранжевой – Киев и 13 областей, остальные – в желтой.

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Минздраве и в Верховной Раде хотят расширить этот перечень.

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Вадим Ребрина

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