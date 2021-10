От воспаления при ковиде. В Украине нашли вещества против "массового суицида" клеток крови

Украинские ученые обнаружили вещества, которые могут предотвратить острое воспаление легких при тяжелом течении коронавирусной инфекции. Об исследовании, которое ведется уже полтора года, сообщили в пресс-службе Института молекулярной биологии и генетики.

Авторы задались целью подобрать вещества, которые, воздействуя на соответствующий фермент клеток крови – гранулоцитов (нейтрофилов), будут блокировать развитие острого воспалительного процесса. В обиходе его часто, но порой некорректно называют "цитокиновым штормом".

Этот фермент – протеинкиназа С-бета. Он ключевой для деятельности так называемых нейтрофильных внеклеточных ловушек. Они способны улавливать и задерживать микробы в кровотоке и тканях. Когда в организм попадают вирусы или бактерии, гранулоциты взрываются, выбрасывая во внеклеточное пространство свою ДНК. Нейтрофильные ловушки – это сети, "сплетенные" с этой ДНК.

Однако под действием коронавируса гранулоциты подвержены, так сказать, "массовому самоубийству". То есть, нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые должны защитить организм, образуется так много, что процесс приводит, наоборот, к его саморазрушению.

Подобранные учеными соединения подавляют способность гранулоцитов к бесконтрольному образованию таких ловушек. Сначала их "вычислили" in silico, то есть с помощью компьютерного моделирования, затем синтезировали и проверили сначала in vitro, "в пробирке", а затем перешли к серии экспериментов in vivo в институте физиологии им. Богомольца.

Предварительные результаты, пишут в ИМБГ, "дают основания полагать, что подобранные соединения являются перспективными для создания в дальнейшем препаратов, которые будут спасать от опасного последствия коронавирусной болезни – острого респираторного дистресс-синдрома".

Проект ученых поддержал Нацфонд исследований Украины.

Евгений Пилипенко

