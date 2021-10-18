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От воспаления при ковиде. В Украине нашли вещества против "массового суицида" клеток крови

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 12:28
От воспаления при ковиде. В Украине нашли вещества против
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Украинские ученые обнаружили вещества, которые могут предотвратить острое воспаление легких при тяжелом течении коронавирусной инфекции. Об исследовании, которое ведется уже полтора года, сообщили в пресс-службе Института молекулярной биологии и генетики.

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Авторы задались целью подобрать вещества, которые, воздействуя на соответствующий фермент клеток крови – гранулоцитов (нейтрофилов), будут блокировать развитие острого воспалительного процесса. В обиходе его часто, но порой некорректно называют "цитокиновым штормом".

Этот фермент – протеинкиназа С-бета. Он ключевой для деятельности так называемых нейтрофильных внеклеточных ловушек. Они способны улавливать и задерживать микробы в кровотоке и тканях. Когда в организм попадают вирусы или бактерии, гранулоциты взрываются, выбрасывая во внеклеточное пространство свою ДНК. Нейтрофильные ловушки – это сети, "сплетенные" с этой ДНК.

Однако под действием коронавируса гранулоциты подвержены, так сказать, "массовому самоубийству". То есть, нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые должны защитить организм, образуется так много, что процесс приводит, наоборот, к его саморазрушению.

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Подобранные учеными соединения подавляют способность гранулоцитов к бесконтрольному образованию таких ловушек. Сначала их "вычислили" in silico, то есть с помощью компьютерного моделирования, затем синтезировали и проверили сначала in vitro, "в пробирке", а затем перешли к серии экспериментов in vivo в институте физиологии им. Богомольца.

Предварительные результаты, пишут в ИМБГ, "дают основания полагать, что подобранные соединения являются перспективными для создания в дальнейшем препаратов, которые будут спасать от опасного последствия коронавирусной болезни – острого респираторного дистресс-синдрома".

Проект ученых поддержал Нацфонд исследований Украины.

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Евгений Пилипенко
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