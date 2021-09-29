У половины маленьких детей в США нашли в крови токсичный металл. Источник – краски и трубы

Около половины маленьких детей в США имеют обнаруживаемые уровни свинца в крови. Об этом со ссылкой на исследование в журнале JAMA Pediatrics пишет MedicalXpress.

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С октября 2018 года по февраль 2020-го были взяты анализы на свинец у более 1,1 млн детей до шести лет. В то время как у большинства детей были относительно небольшие уровни токсичного металла в крови, 1,9% имели концентрацию, которая считается высокой (пять и более микрограмм на децилитр). Около 50,5% детей имели определяемые уровни свинца, в основном 1-2 мкг/децилитр.

Исследователи ожидали, что у некоторых детей в крови будет обнаруживаемый свинец, "но мы были удивлены, что это половина всех детей, прошедших тестирование", пишут авторы.

"Для свинца не может быть "низкого" уровня. Мы хотим ноль", – прокомментировал Морри Марковиц, который руководит программой профилактики и лечения отравления свинцом в Детской больнице в Монтефиоре.

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В основном дети в США подвергаются воздействию свинца в окружающей среде, а больше всего через свинцовую краску в старых домах, а также водопроводные свинцовые трубы.

Всемирная организация здравоохранения и Центры по контролю и профилактике заболеваний США считают, что "безопасного" уровня свинца в организме нет. Этот металл причиняет необратимый ущерб маленьким детям, в том числе нанося вред мозгу и нервной системе, что приводит к проблемам с обучением, поведением, слухом и речью.

Общее воздействие свинца на детей значительно сократилось в последние десятилетия, в том числе за счет таких мер, как запрет на свинцовые краски в США в 1978 году. Уровни свинца в крови детей упали примерно на 95% с конца 1970-х.

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Евгений Пилипенко

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