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10.05.2019, 13:52

Пожар в Нотр-Дам: обнаружено повышенное содержание свинца

Пожар в Нотр-Дам: обнаружено повышенное содержание свинца - Фото
Нотр-Дам (фото - EPA)

Огонь уничтожил 300 тонн свинца с крыши и шпиля собора

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По данным полиции, в почве возле Собора Парижской Богоматери, где в апреле произошел пожар, отмечается повышенное содержание свинца. Об этом сообщает CNN.

"Анализ проб, сделанный после пожара в Нотр-Дам, показывает, что нет никакого риска, связанного с попаданием свинца в организм людей из воздуха, но он подтверждает наличие свинцовой пыли в непосредственной близости от собора", - говорится в сообщении.

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Французская экологическая группа Robin des Bois сообщила, что огонь уничтожил 300 тонн свинца с крыши и шпиля собора.

15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари. Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога. Тогда же стало ясно, что горит крыша. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал.

В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали уже почти $1 млрд.

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Теги: Нотр-Дам, свинец, полиция, франция, пожар
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