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Какой иммунитет сильнее – от Pfizer/Moderna или болезни: исследование у ветеранов в США

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 09:33
Какой иммунитет сильнее – от Pfizer/Moderna или болезни: исследование у ветеранов в США - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

У людей в возрасте 65 лет и старше курс вакцинации Moderna или Pfizer обеспечивал более надежную защиту от заражения коронавирусом, госпитализации и смерти от ковида по сравнению с теми, кто приобрел естественный иммунитет после прошлой инфекции. Об этом в препринте на medRxiv пишут ученые из медцентра по делам ветеранов в Уайт-Ривер-Джанкшн и медшколы Гейзеля в Дартмуте.

В графе о возможном конфликте интересов они упомянули, что получали финансирование от Pfizer вне рамок этого проекта.

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Также, говорится в препринте, среди более молодых людей (возраст <65 лет) защита, обеспечиваемая естественным и вакцинальным иммунитетом, была сопоставимой.

Оценка проводилась с июня по август 2021-го, когда дельта-вариант коронавируса стал доминирующим в США. В общей сложности 9539 пациентов с инфекцией в течение первых двух месяцев года были сопоставлены с 14 458 и 23 105 пациентами, полностью вакцинированными Moderna и Pfizer за те же два месяца. Авторы отметили, что половина людей были ≥65 лет, >90% – мужчины, и у многих были сопутствующие заболевания.

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Среди пожилых мРНК-вакцины обеспечивали более надежную защиту от инфекции, чем естественный иммунитет после прежней встречи с коронавирусом, снижая риск на дополнительные 66% (Moderna) и 68% (Pfizer).

Выживание участников исследования в целом (зеленая линия – переболевшие ранее):

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Также эти вакцины давали более сильную защиту от госпитализации – снижение риска еще на 61% (Moderna) и 45% (Pfizer), и от смерти – на 95% (Moderna) и 99% (Pfizer) соответственно.

Среди участников <65 лет вакцинальная защита была статистически эквивалентна естественной от предыдущей инфекции, особенно в плане абсолютной заболеваемости.

Выживание участников исследования при дельте:

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"Резкий рост инфекций среди привитых в июле и августе можно объяснить воздействием (гораздо более заразной) дельты, ослаблением эффекта вакцин и ослаблением мер общественного здравоохранения в США, начиная с мая. <...> Среди молодых людей мы в основном наблюдаем меньшую защиту с помощью мРНК-вакцин, чем естественную. Тем не менее с точки зрения абсолютной скорости заражения, защита была такой же, как и у ранее инфицированных", – пишут исследователи.

Они подчеркивают, что иммунное старение у пожилых может влиять на способность реагировать на инфекции и поддерживать долгосрочную иммунную память от прошлой инфекции или вакцинации.

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Евгений Пилипенко
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