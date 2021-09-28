В Лаосе нашли новый коронавирус: он – "чемпион" по похожести на SARS-CoV-2

У летучих мышей рода Rhinolophus найдено еще три вида коронавирусов, которые похожи на пандемический SARS-CoV-2 больше, чем какие-либо другие доселе известные науке. Об этом французские и лаосские исследователи пишут в препринте на Research Square.

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Они отобрали пробы крови, слюны, фекалий и мочи у животных, обитающих в карстовых пещерах на севере Лаоса. Всего образцы взяты у 645 летучих мышей из 46 видов рукокрылых.

Получены полные геномы пяти видов из подрода сарбековирусов (к которому относится и тот, который поразил мир), причем у трех из них генетическая последовательность была идентична SARS-CoV-2 более чем на 95%. У всех трех зафиксирован высочайший уровень сходства в ключевых участках S1-белка шипа, в частности в NTD- и RBD-доменах.

Вирус, названный BANAL-20-52, превзошел по схожести вирус RaTG13 – прошлого рекордсмена (96,1% схожести): новый "чемпион" на 96,8% идентичен SARS-CoV-2. Два других (BANAL-20-103 и BANAL-20-236) менее похожи.

RBD-участки S-белков этих вирусов почти неотличимы от таковых у SARS-CoV-2, разница лишь в одном-двух аминокислотных остатках.

Авторы сделали вывод и доказали в экспериментах, что лаосские коронавирусы могут "сцепляться" с рецептором ACE2 на клетках человека и проникать внутрь так же успешно, как первоначальный "уханьский" штамм SARS-CoV-2.

СПРАВКА. В январе 2021-го, более чем через год после появления первых случаев COVID-19 в Китае, группа экспертов ВОЗ . В январе 2021-го, более чем через год после появления первых случаев COVID-19 в Китае, группа экспертов ВОЗ посетила страну и Уханьский институт вирусологии ( WIV ) в частности. В отчете они указали, что, скорее всего, вирус от диких животных через какое-то звено передался человеку, а утечка его из WIV " крайне маловероятна ". Это вызвало скепсис США и других стран, так как власти КНР не дали ученым проверить образцы в банке данных WIV и отказали в доступе к другой информации. Спецслужбы США так ничего и не прояснили в плане происхождения SARS-CoV-2. В Пекине утверждают, что Запад политизирует тему происхождения SARS-CoV-2, умышленно стигматизирует Китай и не желает "проверить теорию, что коронавирус завезли в Ухань".

Это первый случай, когда похожий на SARS-CoV-2 вирус использовал hACE2-рецептор. Между тем, у лаосских вирусов нет участка расщепления белка ферментом фурином, что помогает патогену проникать в клетку.

Лаосская находка подтвердила, что коронавирусов, которые могут заражать людей, хватает и без SARS-CoV-2, и патоген, приводящий к COVID-19, вероятнее всего, перешел на людей из резервуара где-то в природе, а не был искусственно создан в лаборатории.

Ранее "родственников" SARS-CoV-2 находили на юге Китая и в Индокитае.

В конце 2019-го в Ухане началась вспышка заболевания COVID-19. На начало осени 2021 года от болезни только официально умерли более 4,8 млн человек, в реальности же картина, считают эксперты, куда хуже.

В мае 2020-го ученые сообщили, что в природе найден "ближайший родственник" SARS-CoV-2, а в марте 2021-го – еще один. Позднее выяснилось, что всего одна мутация – и коронавирус летучих мышей научился заражать человека.

Ученые проверили кал и рот летучих мышей на юге РФ. Тоже нашли "родственников" SARS-CoV-2.

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Евгений Пилипенко

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