В Лаосе нашли новый коронавирус: он – "чемпион" по похожести на SARS-CoV-2
У летучих мышей рода Rhinolophus найдено еще три вида коронавирусов, которые похожи на пандемический SARS-CoV-2 больше, чем какие-либо другие доселе известные науке. Об этом французские и лаосские исследователи пишут в препринте на Research Square.
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Они отобрали пробы крови, слюны, фекалий и мочи у животных, обитающих в карстовых пещерах на севере Лаоса. Всего образцы взяты у 645 летучих мышей из 46 видов рукокрылых.
Получены полные геномы пяти видов из подрода сарбековирусов (к которому относится и тот, который поразил мир), причем у трех из них генетическая последовательность была идентична SARS-CoV-2 более чем на 95%. У всех трех зафиксирован высочайший уровень сходства в ключевых участках S1-белка шипа, в частности в NTD- и RBD-доменах.
Вирус, названный BANAL-20-52, превзошел по схожести вирус RaTG13 – прошлого рекордсмена (96,1% схожести): новый "чемпион" на 96,8% идентичен SARS-CoV-2. Два других (BANAL-20-103 и BANAL-20-236) менее похожи.
RBD-участки S-белков этих вирусов почти неотличимы от таковых у SARS-CoV-2, разница лишь в одном-двух аминокислотных остатках.
Авторы сделали вывод и доказали в экспериментах, что лаосские коронавирусы могут "сцепляться" с рецептором ACE2 на клетках человека и проникать внутрь так же успешно, как первоначальный "уханьский" штамм SARS-CoV-2.
Это первый случай, когда похожий на SARS-CoV-2 вирус использовал hACE2-рецептор. Между тем, у лаосских вирусов нет участка расщепления белка ферментом фурином, что помогает патогену проникать в клетку.
Лаосская находка подтвердила, что коронавирусов, которые могут заражать людей, хватает и без SARS-CoV-2, и патоген, приводящий к COVID-19, вероятнее всего, перешел на людей из резервуара где-то в природе, а не был искусственно создан в лаборатории.
Ранее "родственников" SARS-CoV-2 находили на юге Китая и в Индокитае.
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