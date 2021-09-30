Появились новые данные фазы III исследований вакцины AstraZeneca: таблицы и графики

Вакцина Vaxzevria от Oxford-AstraZeneca была в среднем на 74% эффективной в предотвращении COVID-19 с симптомами, а для возрастов 65 лет и старше показатель был на уровне 83,5%. Такие результаты продолжающейся фазы III клинических исследований опубликованы в NEJM.

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Оценивалась эффективность биопрепарата через 15 дней или более после второй дозы у 32 451 "стабильного с медицинской точки зрения" человека от 18 лет и старше в 88 точках в США, Чили и Перу. Все они с 28 августа 2020 года по 15 января 2021-го получили по две внутримышечные инъекции либо вакцины (5×1010 частиц аденовируса с кодом S-белка коронавируса), либо солевого плацебо-раствора со средним интервалом в 4 недели.

Большинство были мужчинами (55,6%) и имели хотя бы одно сопутствующее заболевание (59,2%); средний возраст – 50,2±15,9 года. 79% были белыми, 8,3% – черными, 4,4% – азиатами, 4% – американскими индейцами или коренными жителями Аляски, 2,7% – остальные.

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Людей (раз и два) случайно распределили в соотношении 2:1 (21 635 человек в группе вакцина и 10 816 – плацебо), чтобы увеличить количество участников, получивших препарат, и иметь 25% или более участников в возрасте 65+. Все участники останутся в исследовании в течение 730 дней после первого укола.

Средняя эффективность вакцины для предотвращения инфекции/заражения коронавирусом была 64,3%, показатели предотвращения симптомов – см. первый абзац.

В полностью привитой подгруппе не было серьезных или критических случаев ковида с симптомами среди 17 662 участников в группе вакцина; среди 8550 участников группы плацебо было 8 таких случаев (<0,1%).

В группе вакцина не было смертей, связанных с ковидом, но две такие смерти произошли в группе плацебо.

37% в группе вакцины и 30% в группе плацебо сообщили о побочных эффектах (чаще всего были общая болезненность, головная боль, боль в месте инъекции и утомляемость). Серьезные нежелательные явления в течение 28 дней после введения любой дозы произошли у 0,5% участников в группе вакцина и у 0,5% в группе плацебо.

В течение всего испытательного периода у 7 участников группы вакцина произошло 7 нежелательных явлений, приведших к смерти, а в группе плацебо – 9 нежелательных явлений, приведших к 7 смертям. Исследователи сочли, что летальные случаи не были связаны с вакциной или плацебо.

Частота потенциальных иммуно-опосредованных состояний была одинаковой в двух группах (1,8% в группе вакцина и 3,4% в группе плацебо), как и частота нежелательных явлений, представляющих особый интерес – неврологических (0,5% "вакцина" и 0,4% "плацебо"), сосудистых (0,1% "вакцина" и <0,1% "плацебо") и гематологических (<0,1% в обеих группах).

В частности, частота тромбоза глубоких вен (<0,1% в обеих группах), тромбоэмболии легочной артерии (<0,1% в обеих группах), тромбоцитопении (<0,1% "вакцина" и 0% "плацебо") и иммунной тромбоцитопении (0% "вакцина и <0,1% "плацебо") была низкой и практически одинаковой в обеих группах.

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"Ни в одной из групп не было случаев тромбоза с тромбоцитопенией, тромбоза венозного синуса головного мозга или венозного тромбоза в необычных местах", – подчеркнули исследователи.

Большинство нежелательных явлений (92,6%) в обеих группах были легкими или умеренными и происходили реже после второй дозы, причем разница была более заметной в возрасте 18—64 года. Большинство "побочек" исчезли в течение 1-2 дней после начала. Все подробные данные о возможных "побочках" включены в дополнения к исследованию, доступные по ссылкам в конце отчета.

"Вакцина была безопасной, с низкой частотой серьезных нежелательных явлений", – пишут авторы.

Евгений Пилипенко

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