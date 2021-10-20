В Украине – рекорд по вакцинации от COVID-19. Четверть миллиона прививок за сутки

В Украине за прошедшие сутки вакцинировали от коронавируса рекордное число человек – более 226 000. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки вакцинировали от коронавируса 226 587 человек: первой дозой – 142 141, второй – 84 446. Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 112 786 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 71 111;

AstraZeneca/Oxford – 42 690.

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Всего в Украине хотя бы одну дозу вакцины получил 8 207 901 человек, две – 6 658 010. Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 3 293 124;

CoronaVac (Sinovac) – 2 306 470;

Spikevax (Moderna) – 1 102 042;

AstraZeneca/Oxford – 998 400;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.

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Марк Сировой

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