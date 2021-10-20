За сутки выявили под 19 000 заболевших COVID-19: динамика эпидемии в Киеве и областях
Вчера, 19 октября, в Украине выявили 18 912 заболевших COVID-19 (днем ранее – 15 557). Самая высокая заболеваемость коронавирусом – в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225), Донецкой (1040) областях и в Киеве (1023), сообщает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли 495 больных COVID-19 (днем ранее – 538), выздоровели 7605 инфицированных (7776), были госпитализированы – 5468 (2852).
Официально сделали 137 355 тестов на коронавирус (118 195), методом ПЦР – 67 258 (60 679), ИФА – 14 142 (13 814), экспресс-тестов – 55 955 (43 702).
С начала эпидемии на утро 20 октября в Украине выявили 2 679 185 заболевших COVID-19, умерли 61 843 инфицированных, выздоровели – 2 344 799.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1023 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 837);
Винницкая область – 444 (261);
Волынская – 496 (435);
Днепропетровская – 1253 (1203);
Донецкая – 1040 (899);
Житомирская – 640 (202);
Закарпатская – 239 (184);
Запорожская – 1225 (1019);
Ивано-Франковская – 446 (213)
Киевская – 562 (565);
Кировоградская – 112 (47);
Луганская – 742 (611);
Львовская – 943 (959);
Николаевская – 437 (302);
Одесская – 1606 (1418);
Полтавская – 935 (593);
Ровенская – 782 (593);
Сумская – 912 (700);
Тернопольская – 588 (437);
Харьковская – 1242 (1412);
Херсонская – 947 (880);
Хмельницкая – 954 (301);
Черкасская – 544 (676);
Черновицкая – 622 (595);
Черниговская – 178 (237).
Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- Пять областей Украины находятся в красной зоне карантина: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая. В Киеве заняты 70% коек для больных COVID-19, столице тоже пора переходить в красную зону, считает глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий.
- Минздрав не планирует вводить локдаун по всей стране. Но президент Владимир Зеленский предупредил, что есть два пути: локдаун или вакцинация.
- 18 октября в Украине был суточный рекорд смертности от коронавируса.
- Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Верховной Раде и Минздраве хотят этот список расширить, параллельно обязательную вакцинацию пытаются оспорить в суде.
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