За сутки выявили под 19 000 заболевших COVID-19: динамика эпидемии в Киеве и областях

Вчера, 19 октября, в Украине выявили 18 912 заболевших COVID-19 (днем ранее – 15 557). Самая высокая заболеваемость коронавирусом – в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225), Донецкой (1040) областях и в Киеве (1023), сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 495 больных COVID-19 (днем ранее – 538), выздоровели 7605 инфицированных (7776), были госпитализированы – 5468 (2852).

Официально сделали 137 355 тестов на коронавирус (118 195), методом ПЦР – 67 258 (60 679), ИФА – 14 142 (13 814), экспресс-тестов – 55 955 (43 702).

С начала эпидемии на утро 20 октября в Украине выявили 2 679 185 заболевших COVID-19, умерли 61 843 инфицированных, выздоровели – 2 344 799.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1023 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 837);

Винницкая область – 444 (261);

Волынская – 496 (435);

Днепропетровская – 1253 (1203);

Донецкая – 1040 (899);

Житомирская – 640 (202);

Закарпатская – 239 (184);

Запорожская – 1225 (1019);

Ивано-Франковская – 446 (213)

Киевская – 562 (565);

Кировоградская – 112 (47);

Луганская – 742 (611);

Львовская – 943 (959);

Николаевская – 437 (302);

Одесская – 1606 (1418);

Полтавская – 935 (593);

Ровенская – 782 (593);

Сумская – 912 (700);

Тернопольская – 588 (437);

Харьковская – 1242 (1412);

Херсонская – 947 (880);

Хмельницкая – 954 (301);

Черкасская – 544 (676);

Черновицкая – 622 (595);

Черниговская – 178 (237).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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