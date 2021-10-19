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Во львовской больнице за неделю ампутировали конечности трем пациентам с COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 18:16
Во львовской больнице за неделю ампутировали конечности трем пациентам с COVID-19 - Фото
Фото: facebook.com/КНП-8-а-міська-клінічна-лікарня-мЛьвова

В 8-й городской клинической больнице Львова за эту неделю трижды ампутировали конечности больным коронавирусом, у которых развился тромбоз. Об этом сообщает пресс-служба больницы в Facebook.

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"Вирус становится агрессивнее. И это не очередная "страшилка" — сказано в сообщении.

В больнице говорят, что тромбозы как осложнение в результате заболевания COVID-19 участились.

"Только за эту неделю нашим хирургам пришлось трижды ампутировать конечности, чтобы спасти жизни пациентов. Все они попали в наше COVID-отделение из-за тяжелого течения болезни. Впоследствии добавились симптомы тромбоза", – сказано в сообщении. В комментариях пресс-служба уточнила, что пациенты не были вакцинированы.

Во львовской больнице за неделю ампутировали конечности трем пациентам с COVID-19

При этом медики отметили, что с начала пандемии такое осложнение в 8-й городской клинической больнице случилось лишь 15 раз.

По словам врачей, в зоне риска — страдающие диабетом, атеросклерозом, а также пациенты с избыточным весом и курящие.

Как поясняют медики, COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие, ведь вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, которые приводят к микротромбированию.

"Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений. После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях", – говорится в сообщении.

При этом врачи отмечают, что тромбоз как осложнение случается не только в разгар болезни, но и после полного выздоровления. Поэтому важно после выписки из больницы быть на постоянном контроле у семейного терапевта.

Во львовской больнице за неделю ампутировали конечности трем пациентам с COVID-19
  • Согласно исследованию Оксфордского университета, риск получить опасные для жизни тромбы в сосудах головного мозга на порядок выше при коронавирусной болезни, чем после вакцинации, и в 100 раз – чем среди неболевших (фоновый уровень в популяции).

Читайте также: Не найдена значимая связь "вакцинация – серьезная побочка" за три недели после укола: JAMA

Вадим Ребрина
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Львов коронавирус тромбоз
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