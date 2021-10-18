Не найдена значимая связь "вакцинация – серьезная побочка" за три недели после укола: JAMA

Американские ученые не обнаружили значимой связи между вакцинацией антикоронавирусными мРНК-вакцинами Moderna и Pfizer и некоторыми (из тех, что на слуху) серьезными последствиями для здоровья в течение трех недель после инъекции. Продолжается дополнительное наблюдение, пишут авторы в JAMA Network.

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В анализе использовали данные эпиднадзора от 6,2 млн человек, получивших 11,8 млн доз вакцин: 57% "пфайзера" (6,2 млн первых доз и 5,6 млн вторых). Средний возраст – 49 лет, 54% из всех – женщины.

С 14 декабря 2020 года по 26 июня 2021-го еженедельно отслеживали 23 серьезных исхода: острый инфаркт миокарда, паралич Белла, тромбоз венозного синуса головного мозга, синдром Гийена-Барре, миокардит/перикардит, тромбоэмболию легочной артерии, инсульт и тромбоз с тромбоцитопенией.

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Частота событий для двух десятков различных серьезных последствий "не была значительно выше" у людей через 1–21 день после вакцинации по сравнению с аналогичными людьми через 22–42 дня после вакцинации.

Частота событий на 1 млн человеко-лет для интервалов риск vs сравнение по инсульту составила 1612 против 1781, аппендициту – 1179 против 1345, инфаркту – 935 против 1030.

Частота подтвержденной анафилаксии составила 4,8 на 1 млн доз "пфайзера" и 5,1 – "модерны".

"Частота отдельных серьезных исходов не была значительно выше через 1-21 день после вакцинации по сравнению с 22-42 днями после вакцинации", – сделали вывод авторы исследования.

Сравнение риска воспаления сердца у подростков при COVID-19 и после вакцинации.

Вторая доза AstraZeneca, частота тромбозов, а также риски с Pfizer: что выяснили британцы.

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Евгений Пилипенко

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