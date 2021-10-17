Завтра во Львове ужесточают карантин: для чего будет нужен COVID-сертификат

Во Львове завтра ужесточают карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. Для ряда услуг нужен будет COVID-сертификат, сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый.

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С 18 октября во Львове будут действовать такие карантинные ограничения:

Образование

Все школьники уходят на каникулы до 1 ноября. Это же касается внешкольных мероприятий и досуга.

Культура

Массовые мероприятия разрешаются, если все организаторы и участники имеют сертификат о вакцинации от коронавируса или негативный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, кинотеатры и музеи могу принимать лишь вакцинированных или людей с негативным ПЦР-тестом. Разрешается впускать не более 50% от вместимости.

Музыкальные школы на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции не работают. Библиотеки работают лишь на выдачу книг.

Торговля

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры могут работать только с вакцинированными работниками или работниками с негативным ПЦР-тестом. Обязателен масочный режим. Заполненность – не более 50% торговых площадей.

Общепит

Заведения работают до 23:00. 100% работников должны иметь сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест. Заполненность – не более 50%, до четырех людей за столиком.

По словам Садового, если за две недели ситуация с коронавирусом во Львове не стабилизируется, то посещать заведения смогут только вакцинированные или люди с негативным ПЦР-тестом.

Спортзалы

Посетители должны быть вакцинированы или иметь негативный ПЦР-тест. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность – не более 50%.

Отели и хостелы

Все работники должны иметь сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест.

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15 октября в Херсонской области начал действовать карантин красной зоны. Завтра красная зона вводится в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Ограничения красной зоны не действуют, если 100% сотрудников и посетителей организаций полностью вакцинированы и имеют зеленый COVID-сертификат.

Без введения красной зоны ужесточили карантин в Харькове.

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Марк Сировой

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